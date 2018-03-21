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В Самаре из-за прорыва трубы залило трамвайные пути на К. Маркса/Ташкентской
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В Самаре из-за прорыва трубы залило трамвайные пути на К. Маркса/Ташкентской 

АиФ-Самара 3 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 21 марта, в Самаре из-за коммунальной аварии на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской вода залила трамвайные пути, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
Вода, выливающаяся из двух колодцев, текла прямо по трамвайной линии, образуя озеро. Жители переживают, что вечером всё замерзнет, и будет каток.
На место происшествия работает аварийная бригада коммунальных служб. Движение трамваев не прерывалось.
По информации ООО «Самарские коммунальные системы», из-за определения утечки из водопроводного колодца остались без холодного водоснабжения дома №№ 453-463 (неч.сторона) на проспекте Карла Маркса, и дома №№ 77,79,83,85,86,88 по улицеТашкентской.
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