В Самаре из-за прорыва трубы залило трамвайные пути на К. Маркса/Ташкентской

В среду, 21 марта, в Самаре из-за коммунальной аварии на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской вода залила трамвайные пути, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.

Вода, выливающаяся из двух колодцев, текла прямо по трамвайной линии, образуя озеро. Жители переживают, что вечером всё замерзнет, и будет каток.

На место происшествия работает аварийная бригада коммунальных служб. Движение трамваев не прерывалось.

По информации ООО «Самарские коммунальные системы», из-за определения утечки из водопроводного колодца остались без холодного водоснабжения дома №№ 453-463 (неч.сторона) на проспекте Карла Маркса, и дома №№ 77,79,83,85,86,88 по улицеТашкентской.