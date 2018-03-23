Госдума скорректировала график работы депутатов для увеличения числа встреч с избирателями в регионах

Депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания приняли постановление о внесении изменений в регламент ГД , в соответствии с которыми меняется график работы депутатов для увеличения времени на работу в регионах.

«Еще раз хочется подчеркнуть, что мы с вами выстраиваем более напряженную работу, более напряженный график, но у нас цель одна — дать возможность депутатам в еженедельном формате встречаться с избирателями. И мы с вами за счет изменения графика эту задачу решаем», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин

В соответствии с принятым постановлением устанавливается, что пленарные заседания ГД будут проводиться по вторникам и четвергам, вместо нынешних среды и пятницы, а заседания Совета ГД — по понедельникам и средам, вместо вторника и четверга соответственно.

«Да, конечно, это будет более напряженный и спрессованный график, но еще раз подчеркиваю, мы будем иметь возможность работать в регионах пятницу, субботу, понедельник — депутаты ко вторнику будут приезжать на пленарное заседание. Собственно, вот идеология этого решения», — добавил В. Володин.