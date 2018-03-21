Обглоданный животными труп обнаружили в Волоколамском районе 

Полиция обнаружила труп, обглоданный животными, недалеко от поселка Сычево Волоколамского района. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно данным следствия, мужчина 50–55 лет скончался около месяца назад. Для проведения
судебно-медицинского
исследования труп направили в морг.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность неизвестного.
В Балашихе бойцовская собака держит в страхе жителей одного из микрорайонов: она нападает на других животных. Очередная такая выходка закончилась смертельным исходом для маленького йорка и сотрясением мозга его владельца.