Обглоданный животными труп обнаружили в Волоколамском районе

Согласно данным следствия, мужчина 50–55 лет скончался около месяца назад. Для проведения

судебно-медицинского

исследования труп направили в морг.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность неизвестного.