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Обглоданный животными труп обнаружили в Волоколамском районе
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Обглоданный животными труп обнаружили в Волоколамском районе 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Полиция обнаружила труп, обглоданный животными, недалеко от поселка Сычево Волоколамского района. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно данным следствия, мужчина 50–55 лет скончался около месяца назад. Для проведения
судебно-медицинского
исследования труп направили в морг.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность неизвестного.
В Балашихе бойцовская собака держит в страхе жителей одного из микрорайонов: она нападает на других животных. Очередная такая выходка закончилась смертельным исходом для маленького йорка и сотрясением мозга его владельца.
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