Уголовный кодекс призвали на защиту редких животных. Какие исчезающие виды продаются в Сети?

Госдума вводит уголовную ответственность за торговлю животными, занесенными в Красную книгу. Проект закона уже приняли в первом чтении. Какие животные чаще остальных появляются на «черном» рынке и как будут наказывать за их продажу, разбирался «360».

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за незаконную торговлю животными через интернет. Это касается редких видов, которые занесены в Красную книгу. Инициативу на рассмотрение внесло правительство России.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что за год в интернете публикуют около 30 тысяч объявлений о продаже краснокнижных животных и их частей, то есть дериватов. Объем рынка на данный момент оценивается в 19 миллиардов долларов. Основные площадки торговли экзотическими животными — Китай, Вьетнам и Украина.

Амурский тигр. Фото: Pixabay

«Проект закона предусматривает одинаковое наказание как за продажу, так и за покупку в интернете краснокнижных животных или их дериватов. По нашему мнению, это позволит снизить спрос, ведь за эти действия будет предусмотрено очень серьезное наказание до девяти лет лишения свободы», — пояснил Бурматов.

Какое будет наказание?

За продажу или покупку животных через интернет предложили ввести несколько видов наказаний. Принудительные работы на три года, штраф от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей и ограничение свободы на два года, либо лишение свободы до четырех лет и аналогичный штраф.

Эксперт рынка экзотических животных и специалист Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова рассказала «360», что еще в 2013 году закон изменили таким образом, что появилось слово «оборот». «То есть за хранение, транспортировку, если говорить о живых животных — это содержание; за продажу/покупку, то есть все что связано с оборотом — наступает уголовная ответственность», — объяснила Наталья Дронова.

Торговля происходит в интернете на разных сайтах или частных объявлениях. Можно было встретить и шкуру белого медведя, которая тоже в списке особо ценных, и каких-то крупных кошек, в том числе и амурских тигров, как их заявляли. Имея такой закон, можно прекращать деятельность сайта, где такие объявления размещаются. То есть раньше это было сложно сделать — закон не позволит прекратить такую торговлю в открытом интернете. Поэтому это правильные меры, они целесообразны и вместе с другими мерами, которые были приняты в 2013 году

— Наталья Дронова.

Руководитель программы по сохранению биоразнообразия во Всемирном фонде дикой природы Владимир Кревер в беседе с «360» объяснил, что сфера редких животных, занесенных в Красную книгу, довольна непроста. «До сих пор наши правоохранительные органы крайне мало внимания уделяют контролю по торговле редкими видами вообще, ну и интернет-торговле

в частности. Это не самая простая сфера вообще, в силу многообразия терминов», — отметил эксперт.

Прекратить [продажу в интернете], думаю, нет, потому что дело достаточно прибыльное, но подсократить — мы очень надеемся, что сможет. Надо заметить, что всякие нормы, запрещающие, например, торговлю редкими, особо ценными, видами действует давно. При этом

пол-России

заклеено объявлениями о скупке рогов сайгака, и мы знаем, что этот процесс активно идет и большие партии нелегально вывозятся за рубеж. То есть по факту именно правоприменительная практика показывает, что на данный момент многие нормы в этой сфере работают недостаточно

— Владимир Кревер.

Кого продают?

Торговля экзотическими животными — доходный нелегальный бизнес. По данным Интерпола за 2010 год, продажа животных, занесенных в Красную книгу, занимает второе место, сразу после продажи наркотиков. Самый ходовой товар в Сети — шкуры медведей и тигров, рога сайгаков, соколы.

Наталья Дронова отметила, что одни из самых востребованных видов животных на «черном» рынке — это крупные кошки: тигры и леопарды. Части этих животных используют в традиционной восточной медицине. Популярна и торговля соколами: кречетом и балобаном. Эти птицы востребованы в арабских странах.

Сокол. Фото: Pixabay.

«Довольно большой сезонный спрос на лапы медведей, которые являются традиционным блюдом в Китае на китайский Новый год», — рассказал Владимир Кревер. По его мнению, наибольшую угрозу для животных в дикой природе несет спрос на рога сайгака.

Именно

из-за этого популяция сократилась с 600–700 тысяч в середине и конце прошлого века до пяти тысяч сегодня

— Владимир Кревер.

Рога сайгака открыто продают на том же Avito. Цена довольно «демократичная» — 7–11 тысяч рублей.