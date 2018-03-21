Глава Калининграда Ярошук покидает пост и переходит на другую работу

Глава Калининграда Александр Ярошук объявил об уходе со своего поста в связи с предложением о переходе на новую должность, передает ТАСС

Сообщается, что Ярошук перейдет работать на федеральную должность в интересах Калининграда и Калининградской области . Решение об отставке по собственному желанию утвердил 21 марта городской Совет депутатов.

Временно исполнять обязанности главы города будет замглавы администрации Наталья Дмитриева . Новый глава города будет избран 18 апреля.

«Я не прощаюсь с вами, я говорю: до свидания», — сказал Ярошук на заседании депутатов.

Он поблагодарил коллег за совместную работу и напомнил, что за время его руководства ему и его команде пришлось решать ряд ключевых задач, таких как проблемы водоснабжения отдельных районов города, ремонт дорог, организация городских стоков отходов.

В ноябре 2018 года Ярошука избрали в третий раз главой Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.