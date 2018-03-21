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Глава Калининграда Ярошук покидает пост и переходит на другую работу
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Глава Калининграда Ярошук покидает пост и переходит на другую работу 

Аргументы и Факты 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава Калининграда Александр Ярошук объявил об уходе со своего поста в связи с предложением о переходе на новую должность, передает ТАСС.
Сообщается, что Ярошук перейдет работать на федеральную должность в интересах Калининграда и Калининградской области. Решение об отставке по собственному желанию утвердил 21 марта городской Совет депутатов.
Временно исполнять обязанности главы города будет замглавы администрации Наталья Дмитриева. Новый глава города будет избран 18 апреля.
«Я не прощаюсь с вами, я говорю: до свидания», — сказал Ярошук на заседании депутатов.
Он поблагодарил коллег за совместную работу и напомнил, что за время его руководства ему и его команде пришлось решать ряд ключевых задач, таких как проблемы водоснабжения отдельных районов города, ремонт дорог, организация городских стоков отходов.
В ноябре 2018 года Ярошука избрали в третий раз главой Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.
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