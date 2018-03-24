В регионах Поволжья начали празднование Навруза

КАЗАНЬ , 24 марта. / ТАСС /. В регионах Поволжья отмечают в эти дни весенний праздник дружбы, обновления и равноденствия Навруз, в субботу праздничные мероприятия прошли в Казани и Уфе . В Татарстане традиционно организовали многонациональную площадку с азербайджанскими, турецкими, афганскими, казахскими и другими подворьями. В Башкирии представители многочисленных диаспор угощали гостей блюдами национальной кухни, а в Пензе к празднику приурочили чемпионат по борьбе на поясах «Куреш».

Талгат Таджуддин. "Навруз" переводится как «Новый день», поэтому каждый день нужно встречать как новый, и все люди должны благодарить Всевышнего за то, что позволил дожить до нового дня. Всем, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности, необходимо видеть друг в друге близкого человека", — сказал присутствовавший на празднике в Уфе верховный муфтий России

Традиции Навруза возвращаются на землю Татарстана

Сотни человек собрались в этот день на Ханском дворе перед Казанским ипподромом, несмотря на морозную и снежную погоду. Гостям праздника помогли согреться спортивные состязания, горячий чай из самовара и блюда национальной кухни. Одной из точек притяжения стал казан с азербайджанским пловом и свежеприготовленная долма (голубцы в виноградных листьях).

"Это весенний праздник широко отмечают и татары, и башкиры, азербайджанцы, казахи, турки, узбеки, туркмены, киргизы и многие другие народы. В его основе высокие гуманистические цели. Хочу объявить вам или напомнить о том, что в 2009 году Навруз байрам был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериальной культурного наследия человечества. В 2010 году на генеральной ассамблее сессии ООН день весеннего равноденствия 21 марта был объявлен международным днем Навруз", — отметил присутствовавший на празднике председатель Госсовета Республики Татарстана Фарид Мухаметшин

В эти дни в Казани проходит первый международный фестиваль тюркского кино. По словам Фарида Мухаметшина, многие из участников этого смотра пришли отметить праздник на Ханский двор.

А всего, как ожидается в праздничных мероприятиях примут участие более 5 тысяч человек, сказал ТАСС директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов. "Потенциал у праздника очень большой, но традиции Навруза еще тяжело возвращаются на землю Татарстана, потому что традиции были утеряны. Здесь мы опираемся на наши тюркские общины Ассамблеи народов Татарстана, но в то же время понимаем, что Навруз в Казани — это не Навруз в Ташкенте, и не в Астане , он должен иметь свои традиции", — добавил он.

Каша из пшеницы, азербайджанский плов и восточные сладости

У Навруза, как и у любого другого праздника есть свой запах и вкус национальных блюд. Традиционным блюдом для дня весеннего равноденствия в Афганистане является «суманак» — каша из пророщенных зерен пшеницы, сказал ТАСС представитель этой страны Барьялай Абдулла. По его словам, празднику более пяти тысяч лет, его начали праздновать задолго до появления ислама. «В Афганистане его (Навруз) празднуют по-другому, в этот день чувствуется приход весны, поют птицы», — рассказал он.

Большая очередь на празднике в столице Татарстана выстроилась за азербайджанским пловом и долмой. «Все, что видно на столе — это наши национальные угощения — пахлава, шакербура, плов (при этом азербайджанский вариант плова отличается от привычного узбекского, рис и мясо подаются отдельно), долма — продолжил представитель азербайджанской общины Казани Равшан Мамедов.

Таджикистана, А в Пензе не забыли и про спортивную составляющую праздника. Как сообщили в пресс-службе Пензенского государственного университета (ПГУ), в рамках празднования Навруза 20 марта на открытой площадке у одного из корпусов ПГУ состоялся турнир по борьбе на поясах „Куреш“. „В нем приняли участие более 40 иностранных студентов ПГУ из Кыргызстана Туркменистана . На торжестве, прошедшем 21 марта, ректор наградил победителей“, — рассказали в пресс-службе.

Гостей встречали песнями и танцами, в юртах, установленных здесь же, угощали национальными блюдами — пловом, который приготовили на открытом воздухе, киргизским куырдаком (жаркое из мяса и лука), самсой, таджикским куротобом (из творога, слоеной лепешки, овощей).

В Уфимском государственном нефтяном университете, где учатся около 1,3 тыс. студентов-иностранцев из 55 стран, празднование началось накануне — в каждом корпусе ребята также готовили свои национальные блюда, а потом отведали кушанья за общим столом.

А сегодня в Уфе в честь Навруза состоялся праздничный концерт. Представители многочисленных диаспор, проживающих в республике, встречали гостей и участников праздника в национальных одеждах возле тематических юрт с национальными угощениями, сувенирами, танцами и песнями. В концертной программе прозвучали песни на различных языках под мелодии на домбре, курае, баяне.

Навруз в Ульяновске прошел на площадке дворца культуры „Губернаторский“, где для зрителей выступили азербайджанский инструментальный ансамбль „Азербайджан“ из Казани, а также областные творческие коллективы.

В Самаре праздник отметили 21 марта в учебно-спортивном центре „Грация“, где состоялся концерт. Там же можно было узнать рецепты таджикской кухни и секреты приготовления узбекского зеленого чая, а также полюбоваться казахскими народными костюмами. В Чувашии Навруз отмечали в местном Доме дружбы народов, для гостей там организовали выставку национальных культур Азербайджана , Туркменистана, Узбекистана , Татарстана и Чувашии.

Праздник возрождения природы

»Ноуруз" в переводе с персидского языка означает «Новый день». Помимо Ирана «Новый день» отмечают в Азербайджане, Афганистане, Албании Грузии , Индии, Казахстане , Киргизии, Македонии , Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР , Таджикистане, Турции , Узбекистане, а также в Иракском Курдистане. В России его празднуют в Татарстане, Башкортостане, Дагестане , в некоторых других регионах. В целом Навруз отмечают 300 млн человек по всему миру.

Праздник Навруз символизирует весеннее обновление, возрождение природы, торжество жизни, надежды на щедрый урожайный год. В дни праздника принято навещать соседей и родственников, устраивать праздничные базары, веселые народные гулянья, сажать молодые деревья и начинать полевые работы. Обязательно в эти дни следует получить благословение старших, родителей, наставников.