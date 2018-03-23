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Праздник «Навруз-2018» отметят на ВДНХ 25 марта
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Праздник «Навруз-2018» отметят на ВДНХ 25 марта 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
Празднование традиционно пройдет в павильоне №75 с 13:00 до 20:00.
Гостей ждут выступления творческих вокальных и инструментальных коллективов, дегустация национальных блюд и ярмарки ремесел. Кроме того, у зрителей будет возможность увидеть дефиле национальных костюмов и показательные выступления борцов.
Ранее сообщалось, что в рамках празднования Навруза на ВДНХ пройдет фестиваль плова. Все желающие смогут попробовать плов либо бесплатно, либо за минимальную цену. Как рассказали в столичном департаменте национальной политики и межрегиональных связей, в прошлом году была приготовлена почти тонна плова. В этом году, заверяют организаторы, будет не меньше.
Навруз — это праздник весны. Традиционно гулянья начинаются в день весеннего равноденствия. Люди готовятся к будущей полевой страде, и, согласно поверьям, от щедрости в этот праздник зависит будущий урожай. На стол традиционно пекут лепешки из всевозможных сортов крупы — от пшеницы до бобовых. Также принято наводить порядок дома, совершать народные обряды и забывать старые обиды.
Как государственный праздник Навруз отмечают в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, а также на территории бывших советских республик. В России он популярен в Татрстане, Башкортостане и у народов Дагестана.
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