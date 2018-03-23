Праздник «Навруз-2018» отметят на ВДНХ 25 марта

Празднование традиционно пройдет в павильоне №75 с 13:00 до 20:00.

Гостей ждут выступления творческих вокальных и инструментальных коллективов, дегустация национальных блюд и ярмарки ремесел. Кроме того, у зрителей будет возможность увидеть дефиле национальных костюмов и показательные выступления борцов.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования Навруза на ВДНХ пройдет фестиваль плова. Все желающие смогут попробовать плов либо бесплатно, либо за минимальную цену. Как рассказали в столичном департаменте национальной политики и межрегиональных связей, в прошлом году была приготовлена почти тонна плова. В этом году, заверяют организаторы, будет не меньше.

Навруз — это праздник весны. Традиционно гулянья начинаются в день весеннего равноденствия. Люди готовятся к будущей полевой страде, и, согласно поверьям, от щедрости в этот праздник зависит будущий урожай. На стол традиционно пекут лепешки из всевозможных сортов крупы — от пшеницы до бобовых. Также принято наводить порядок дома, совершать народные обряды и забывать старые обиды.