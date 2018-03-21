Нижегородский департамент по развитию туризма возглавил Алексей Алехин

Департамент по развитию туризма и НХП Нижегородской области возглавит Алексей Алехин — финалист Всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на встрече с участниками конкурса.

«Мы будем постоянно сотрудничать с участниками конкурса, чьи лидерские качества востребованы регионом. В области есть немало возможностей для роста и развития, и присутствует огромный запрос на новые кадры, в том числе, в муниципалитетах», — отметил глава региона.

Сам Алексей Алехин признался, что хотел работать именно в родном регионе, хотя получал много предложений о работе из различных компаний и госструктур.