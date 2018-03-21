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Нижегородский департамент по развитию туризма возглавил Алексей Алехин
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Нижегородский департамент по развитию туризма возглавил Алексей Алехин 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Департамент по развитию туризма и НХП Нижегородской области возглавит Алексей Алехин — финалист Всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на встрече с участниками конкурса.
«Мы будем постоянно сотрудничать с участниками конкурса, чьи лидерские качества востребованы регионом. В области есть немало возможностей для роста и развития, и присутствует огромный запрос на новые кадры, в том числе, в муниципалитетах», — отметил глава региона.
Сам Алексей Алехин признался, что хотел работать именно в родном регионе, хотя получал много предложений о работе из различных компаний и госструктур.
Отметим, что конкурс «Лидеры России» проводится в соответствии с поручением Президента страны Владимира Путина для выявления и развития перспективных руководителей нового поколения.
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