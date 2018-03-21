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Вениамин Кондратьев предложил создать краевое учреждение по контролю и охране биоресурсов
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Вениамин Кондратьев предложил создать краевое учреждение по контролю и охране биоресурсов 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. Губернатор сегодня посетил муниципалитет с рабочим визитом. На совещании по итогам инспекции Вениамин Кондратьев остановился на проблеме сокращения промыслового запас рыбы. Глава региона заявил, что вопросы развития рыбохозяйственного комплекса и сохранения водных биоресурсов на Кубани требуют особого внимания. При этом он напомнил, что уже третий год в лиманах запрещен вылов раков, с прошлого года аналогичные меры приняты по вылову судака в Азовском море. Но в торговых заведениях Краснодарского края до сих пор можно найти эти продукты.
— Мы практически потеряли в лиманах судака, шемаю, рыбца. Не говоря уже о таких видах, как белуга, осетр, севрюга. Не нужно показывать деятельность по борьбе с браконьерством, нужно показывать результат. Чтобы люди начали говорить, что рыба появилась, — подчеркнул Кондратьев.
Губернатор указал на еще одну проблему — загрязнение лиманов. Более половины имеющихся в регионе лиманов нуждаются в расчистке. Как рассказал Вениамину Кондратьеву его заместитель Андрей Коробка, в этом году из бюджета выделено 70 млн рублей на расчистку Васильчикова Ерика для обеспечения подачи пресной воды в лиманы. На 2019 год запланировано проведение работы по расчистке Соловьевского гирла, соединяющего Куликово-Курчанскую систему лиманов с морем.
Однако вице-губернатор добавил, что для восстановления промысловых запасов рыбы на Кубани необходимо навести порядок в отрасли.
— Сегодня незаконно выловленная тарань вывозится из края и в другие регионы, реализуется без каких-либо сопроводительных документов, — уточнил Коробка.
Одним из способов решения этой проблемы он назвал ограничение перевозки рыбы по стране без необходимых документов для личного потребления. Краевой Минсельхоз уже выходил с соответствующей инициативой на федеральный уровень, сообщает пресс-служба администрации края.
— Если мы не будем бороться с этим, ничего не изменится. Необходимо создать краевое учреждение по контролю и охране биоресурсов. Объединить пограничников, казаков, полицию и общими усилиями решать проблему, — подчеркнул Вениамин Кондратьев и поручив Андрею Коробке проработать этот вопрос.
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