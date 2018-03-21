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Египетское правительство утвердило бюджет на новый финансовый год
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Египетское правительство утвердило бюджет на новый финансовый год 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Каир, 21 марта /Синьхуа/ — Египетское правительство утвердило бюджет на новый финансовый год, который начнется в июле 2018 года и завершится в июне 2019 года, и выразило готовность приложить усилия для осуществления цели экономического роста в 5,8 проц. Об этом сообщается в заявлении правительства.
Как сообщила газета «Аль-Ахрам» со ссылкой на премьер-министра Египта Шерифа Исмаила, был утвержден бюджет в размере 1,412 трлн египетских фунтов /один американский доллар равен примерно 17,6 египетского фунта/, и основной его целью является сокращение дефицита до 8,4 процента ВВП.
Расходы на инвестиции в новом бюджете увеличены с 70 млрд египетских фунтов в текущем финансовом году до 100 млрд в новом, чтобы поддержать финансирование госпроектов и увеличить инвестиции в просвещение, медицину и инфраструктуру. —0—
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