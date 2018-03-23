Займам за границу предписали репатриацию

Российских резидентов обяжут добиваться возвращения займов, выданных за границу. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

«Законопроект был разработан в целях противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж, — пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский . — Его нормы предписывают обязательный возврат займов, выданных нерезидентам, обратно на свои банковские счета».

В действующем валютном законодательстве такая обязанность отсутствует, и этим пользуются недобросовестные компании. По оценке Центробанка , резиденты не получили обратно 30,2 миллиарда выданных за рубеж займов.

В настоящее время требования о репатриации распространяются на внешнеторговые договоры. Также компании должны добиваться возврата авансов, по которым так и не удалось получить товар от иностранного поставщика.