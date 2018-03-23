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Займам за границу предписали репатриацию
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Займам за границу предписали репатриацию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российских резидентов обяжут добиваться возвращения займов, выданных за границу. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.
«Законопроект был разработан в целях противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж, — пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский. — Его нормы предписывают обязательный возврат займов, выданных нерезидентам, обратно на свои банковские счета».
В действующем валютном законодательстве такая обязанность отсутствует, и этим пользуются недобросовестные компании. По оценке Центробанка, резиденты не получили обратно 30,2 миллиарда выданных за рубеж займов.
В настоящее время требования о репатриации распространяются на внешнеторговые договоры. Также компании должны добиваться возврата авансов, по которым так и не удалось получить товар от иностранного поставщика.
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