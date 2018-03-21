В Челнах напротив автостанции построят подземный переход

Подземный переход появится напротив автостанции, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

По словам первого замруководителя исполкома Ильи Зуева, сроки строительства станут известны после разработки проектно-сметной документации. Кроме того, он сообщил, что в 2018 году отремонтируют пять подземных переходов:

на проспекте Х. Туфана, ост. «Бульвар энтузиастов»;на проспекте Х. Туфана, ост. «Проспект Х. Туфана», напротив ТЦ «Джумба»;на проспекте Вахитова, ост. «Глобус»;на проспекте Сююмбике, ост. «Бульвар домостроителей»;на проспекте Сююмбике, ост. «Театральная».

Кроме того, на трех переходах установят защитные навесы.