Тетеревов, рябчиков и глухарей перепишут в Нижегородской области

Ежегодная весенняя перепись тетеревов, рябчиков и глухарей началась 15 марта и продлиться до 15 мая. Сотрудники комитета госохотнадзора пересчитают тетерева и глухаря по «глухариной песне», а число рябчиков определят с помощью манка. Об этом сообщили в ведомстве.

Разгар тетеревиных и глухариных токов приходится на апрель. Издаваемые глухарем звуки песней можно назвать с большой натяжкой. Поют главным образом взрослые глухари. Тэканье и точение исполняет во время своего соло самец.