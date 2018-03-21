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Тетеревов, рябчиков и глухарей перепишут в Нижегородской области
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Тетеревов, рябчиков и глухарей перепишут в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Ежегодная весенняя перепись тетеревов, рябчиков и глухарей началась 15 марта и продлиться до 15 мая. Сотрудники комитета госохотнадзора пересчитают тетерева и глухаря по «глухариной песне», а число рябчиков определят с помощью манка. Об этом сообщили в ведомстве.
Разгар тетеревиных и глухариных токов приходится на апрель. Издаваемые глухарем звуки песней можно назвать с большой натяжкой. Поют главным образом взрослые глухари. Тэканье и точение исполняет во время своего соло самец.
По словам Николая Бондаренко, руководителя комитета госохотнадзора Нижегородской области, в 2017 году в охотничьих угодьях в Нижегородской области число тетеревов составило около 209 тысяч особей, что на 10 тысяч больше, чем в 2016 году. Численность рябчиков в прошлом году возросла с 77 до 89,6 тысяч особей. Количество глухарей увеличилось с 36 до 34 тысяч пернатых.
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