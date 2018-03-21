Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка подверглась травле в социальных сетях после публикации фотографий, на которых она проводит научный эксперимент в лаборатории.

На снимках в Twitter Иванка в медицинском халате проверяет уровень никотина в жидкости для электронных сигарет.

Пользователи сети обвинили Трамп в позерстве: по их мнению, при отсутствии необходимых знаний и квалификаций она не должна позировать в лабораторном халате в образе научного исследователя. Недовольство быстро вылилось в обвинения в неумении исполнять обязанности ассистента президента США.

«Самая тупая фотография Иванки. Посмотрите на меня, это вот я наукой занимаюсь», — ерничали комменаторы.

«Ну разве не мило? Кремлевская Барби пытается быть исследователем. Да кому нужны эти заботы об инфраструктуре и рабочих местах», — иронизировали они.

«Она выглядит, как ученый из низкобюджетного кино», — презрительно заключил один из юзеров.

Некоторые со злобой упрекали девушку в желании притвориться интеллектуалкой, покрасовавшись на фоне ученых. По их мнению, работа для Иванки — всего лишь повод для пиара. «Я хочу сфотографироваться, как будто я делаю вашу работу», — такие мысли они приписывали дочери президента. «Ой! Посмотрите, Иванка одевается как научный сотрудник. На следующей неделе она оденется как госсекретарь. Не имея ни квалификации, ни надлежащих знаний», — злились комментаторы.

Подписчики также вспомнили о социальной программе «Возьми ребенка на работу», которая нацелена на увеличение совместно проведенного времени в семье. По мнению пользователей интернета, лучше всего эта кампания работает в Белом доме.