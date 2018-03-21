Ещё
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка подверглась травле в социальных сетях после публикации фотографий, на которых она проводит научный эксперимент в лаборатории.
На снимках в Twitter Иванка в медицинском халате проверяет уровень никотина в жидкости для электронных сигарет.
Пользователи сети обвинили Трамп в позерстве: по их мнению, при отсутствии необходимых знаний и квалификаций она не должна позировать в лабораторном халате в образе научного исследователя. Недовольство быстро вылилось в обвинения в неумении исполнять обязанности ассистента президента США.
«Самая тупая фотография Иванки. Посмотрите на меня, это вот я наукой занимаюсь», — ерничали комменаторы.
«Ну разве не мило? Кремлевская Барби пытается быть исследователем. Да кому нужны эти заботы об инфраструктуре и рабочих местах», — иронизировали они.
«Она выглядит, как ученый из низкобюджетного кино», — презрительно заключил один из юзеров.
Некоторые со злобой упрекали девушку в желании притвориться интеллектуалкой, покрасовавшись на фоне ученых. По их мнению, работа для Иванки — всего лишь повод для пиара. «Я хочу сфотографироваться, как будто я делаю вашу работу», — такие мысли они приписывали дочери президента. «Ой! Посмотрите, Иванка одевается как научный сотрудник. На следующей неделе она оденется как госсекретарь. Не имея ни квалификации, ни надлежащих знаний», — злились комментаторы.
Подписчики также вспомнили о социальной программе «Возьми ребенка на работу», которая нацелена на увеличение совместно проведенного времени в семье. По мнению пользователей интернета, лучше всего эта кампания работает в Белом доме.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию288
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге4
Как Путин поступит с Собчак после выборов563
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье55
Назван главный итог звонка Трампа Путину247
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение