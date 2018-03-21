Казахи усилили «факт присутствия» полицейских нательными мигалками

Инновационные девайсы получили сотрудники ДВД Павлодарской области Казахстана : пешим стражам правопорядка разрешили носить нательные светодиодные мигалки. Об этом сообщает сайт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По задумке силовиков, индивидуальные устройства должны «положительно воздействовать на профилактику правонарушений» и «способствовать обеспечению безопасности самих сотрудников на трассах и дорогах области». Светодиодные мигалки, снабжённые аккумулятором, позволят «в вечернее и ночное время усилить факт присутствия полицейских при патрулировании» в радиусе 1,5 метров. Будут применяться такие устройства, в частности, полицейскими, работающими на трассах и дорогах области.

Первые 200 инновационных девайсов силовикам вручил местный глава полиции. Ноу-хау внедрено по личной инициативе начальника ДВД генерал-майора Аубакирова Амантая Акрамовича.