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Казахи усилили «факт присутствия» полицейских нательными мигалками
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Казахи усилили «факт присутствия» полицейских нательными мигалками 

Quto.ru 34 минуты назад
Фото: Quto.ru
Инновационные девайсы получили сотрудники ДВД Павлодарской области Казахстана: пешим стражам правопорядка разрешили носить нательные светодиодные мигалки. Об этом сообщает сайт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По задумке силовиков, индивидуальные устройства должны «положительно воздействовать на профилактику правонарушений» и «способствовать обеспечению безопасности самих сотрудников на трассах и дорогах области». Светодиодные мигалки, снабжённые аккумулятором, позволят «в вечернее и ночное время усилить факт присутствия полицейских при патрулировании» в радиусе 1,5 метров. Будут применяться такие устройства, в частности, полицейскими, работающими на трассах и дорогах области.
Первые 200 инновационных девайсов силовикам вручил местный глава полиции. Ноу-хау внедрено по личной инициативе начальника ДВД генерал-майора Аубакирова Амантая Акрамовича.
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