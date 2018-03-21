Подтвердить учетную запись портала Госуслуг можно через интернет-банки

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, впервые у приморцев появилась возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг, не выходя из дома.

«Раньше подтверждение можно было получить в филиале компании «Ростелеком» или в многофункциональном центре. Теперь же это можно сделать в личном кабинете пользователя банковскими услугами», — отметили в ведомстве.

Нововведением можно воспользоваться через интернет-банк Сбербанк Онлайн веб-версии, Тинькофф, через интернет— или мобильный банк Почта Банк Онлайн.

Отметим, для того, чтобы получить доступ ко всем услугам портала, необходимо подтвердить свою учетную запись, совершив три простых шага: указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете; дождаться завершения автоматической проверки личных данных, а затем подтвердить учетную запись.