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Подтвердить учетную запись портала Госуслуг можно через интернет-банки
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Подтвердить учетную запись портала Госуслуг можно через интернет-банки 

АиФ-Владивосток 31 минуту назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, впервые у приморцев появилась возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг, не выходя из дома.
«Раньше подтверждение можно было получить в филиале компании «Ростелеком» или в многофункциональном центре. Теперь же это можно сделать в личном кабинете пользователя банковскими услугами», — отметили в ведомстве.
Нововведением можно воспользоваться через интернет-банк Сбербанк Онлайн веб-версии, Тинькофф, через интернет— или мобильный банк Почта Банк Онлайн.
Отметим, для того, чтобы получить доступ ко всем услугам портала, необходимо подтвердить свою учетную запись, совершив три простых шага: указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете; дождаться завершения автоматической проверки личных данных, а затем подтвердить учетную запись.
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