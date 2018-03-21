Некоммерческое партнерство расплатилось за противоправные действия своего бывшего члена

В Дорогомиловский отдел судебных приставов по Москве поступил исполнительный документ о взыскании с некоммерческого партнерства более 2 миллионов рублей за неправомерные действия при банкротстве в пользу регионального УФНС.

В Дорогомиловский отдел судебных приставов УФССП России по Москве поступил исполнительный документ о взыскании с некоммерческого партнерства более 2 миллионов рублей за совершенное бывшим членом этой организации преступление, предусмотренное частью 1 ст. 195 УК РФ, т.е. неправомерные действия при банкротстве, в пользу регионального УФНС.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель должным образом оповестил об этом организацию. Представитель организации был уведомлен о взыскании исполнительского сбора в случае неисполнения требований судебного решения в установленный законом срок. Однако должник решение суда добровольно не исполнил и не предоставил документов, подтверждающих, что имел на это уважительные причины. Судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия с юридическим лицом и внесение изменений в ЕГРЮЛ, а также о взыскании исполнительского сбора. Президент партнерства был предупрежден об уголовной ответственности за нарушение указанных ограничений.

Принятые меры принесли желаемый результат — и задолженность, и исполнительский сбор были оплачены в полном объеме.