Почему монголы в 1941 году перешли с латиницы на кириллицу

Главное достояние любого народа — это его язык и письменность. Они придают самобытность, позволяют утвердить национальную идентичность, выделиться среди других. За свою многовековую историю монголы успели перепробовать около десяти различных алфавитов, сейчас этот народ, в основном, использует кириллицу. Как потомки завоевателей, основавших Золотую Орду, перешли на письменность, сходную с русской? И почему не латиница или старомонгольское письмо?

Алфавитов много, язык один

Разработать алфавит, подходящий для монгольского языка и всех его диалектов, пытались многие. Сам легендарный полководец Чингисхан, создавая огромную империю, озаботился необходимостью завести документооборот, чтобы записывать приказы и составлять договоры. Есть легенда, что в 1204 году после победы над племенем найманов монголы захватили в плен писца, которого звали Тататунга. По приказу Чингисхана он создал для завоевателей письменность, основанную на родном для него уйгурском алфавите. Все документы Золотой Орды были составлены с использованием разработок пленного писца. Характерной особенностью старомонгольской письменности является ее вертикальная направленность: слова пишутся сверху вниз, а строчки располагаются слева направо. Некоторые исследователи объясняют этот факт тем, что воину, скачущему на своем боевом коне, легче было читать свитки, составленные именно таким образом. В 90-е годы XX века на родине Чингисхана старомонгольской письменности был возвращен официальный статус, но сфера ее применения ограничена логотипами фирм и названиями организаций, поскольку этот алфавит устарел, он не соответствует современному произношению. Кроме того, старомонгольская письменность не удобна для работы за компьютером. [С-BLOCK] Впрочем, модифицированный вариант этого алфавита используется во Внутренней Монголии — регионе Китая , где основное население составляют потомки легендарных завоевателей. В дальнейшем существовало еще несколько вариантов монгольской письменности. Например, в конце XIII века тибетский монах Пагба-лама (Дромтон Чогьял Пагпа) разработал так называемое квадратное письмо, основанное на символах китайской фонетики. А в 1648 году еще один монах — Зая-Пандита Ойратский — создал тодо-бичиг (ясное письмо), ориентируясь на тибетскую письменность и санскрит. Монгольский ученый Богдо Дзанабадзар в конце XVII века разработал соëмбо, а бурятский монах Агван Доржиев (1850-1938 гг.) — вагиндру. Главной целью этих ученых было создание алфавита, наиболее подходящего для перевода священных текстов на монгольский.

Письменность — вопрос политический

Использование тех или иных символов для записи языка — это не столько вопрос удобства и лингвистического соответствия, сколько выбор сферы политического влияния. Применяя один алфавит, народы неизбежно сближаются, входят в общее культурное пространство. В ХХ веке Монголия, как и многие другие страны, активно стремилась к самоопределению, поэтому реформа письменности была неизбежной. Революционные преобразования в этом азиатском государстве начались в 1921 году, вскоре на всей территории Монголии была установлена социалистическая власть. Новое руководство задумало отказаться от старомонгольской письменности, использовавшейся для перевода идеологически чуждых коммунистам религиозных текстов, и перейти на латиницу. Однако реформаторы натолкнулись на решительное сопротивление многих представителей местной интеллигенции, одни из которых были сторонниками модификации старомонгольской письменности, а другие утверждали, что латиница не подходит для их языка. После обвинений в национализме и волны репрессий второй половины 30-х годов ХХ века у реформаторов от языкознания просто не осталось противников. Латиница была официально утверждена в Монголии 1 февраля 1941 года, модифицированный вариант этого алфавита стал использоваться для печати газет и книг. Но не прошло и двух месяцев, как это решение руководства страны было отменено. И 25 марта 1941 года народу объявили о скором переходе на кириллицу. С 1946 года этот алфавит стали использовать все СМИ, а с 1950 года на нем начали составлять юридические документы. [С-BLOCK] Безусловно, выбор в пользу кириллицы был сделан монгольскими властями под давлением со стороны СССР. В то время языки всех народов РСФСР, Средней Азии и соседних государств, находившихся под сильным влиянием Москвы , были в приказном порядке переведены на кириллический алфавит. Только у жителей Внутренней Монголии, входящей в состав КНР, осталась прежняя вертикальная письменность. В результате, представители одного народа, разделенные границей, пользуются двумя разными алфавитами и не всегда понимают друг друга. В 1975 году под руководством Мао Цзедуна началась подготовка к переводу языка Внутренней Монголии на латиницу, но смерть главы китайской коммунистической партии не позволила осуществиться этому плану. Сейчас некоторые монголы, являющиеся гражданами КНР, используют кириллицу, чтобы подчеркнуть свою национальную идентичность в противовес ассимилирующему влиянию китайских властей.

Кириллица или латиница?