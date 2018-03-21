В Воронежской области ревнивца оштрафовали за порчу иномарки соперника на 23 февраля

Россошанец облил Audi водой, исписал маркером и снял с колёс «золотники». Россошанский районный суд оштрафовал 44-летнего мужчину за хулиганство. Причиной плохого поведения россошанца и нарушения правопорядка стала ревность, которую он направил на иномарку соперника. В суде мужчина рассказал, что его любимая женщина встречается с другим. Он шёл по улице в праздник, 23 февраля, и увидел припаркованный Audi А4 соперника. Решив насолить обидчику, россошанец облил его иномарку водой, снял с колес «золотники» и маркером написал на стекле: «Уезжай». После этого мужчина отправил возлюбленной SMS с текстом: «На авто давно смотрели? Полюбуйтесь!» Признавшись в некрасивом поступке, ревнивец заявил, что не видит в нём ничего страшного: вода растает и стечёт с автомобиля, надпись маркера легко стирается, а «золотники» можно вставить. Поэтому мужчина отрицал, что виноват в правонарушении. Однако суд посчитал по-другому. В наказание за мелкое хулиганство мужчину оштрафовали на 1 тыс. рублей.