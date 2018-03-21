На Украине обнаружили 1,5 тонны человеческих останков

Почти два месяца останки пролежали на складе в Запорожье

В Запорожье на территории промзоны после того, как по округе начал распространяться неприятный запах, была обнаружена свалка медицинских отходов. На складе, помимо бинтов, ампул и образцов анализов, хранились биоматериалы, а говоря проще — человеческие останки, сообщает ТСН.

«Видели руку, видели ногу — это то, что из пакетов выпало. Здесь бегают собаки, кошки — видно, это все разорвали», — рассказала жительница Запорожья Татьяна Крылова

После проверки правоохранители установили, что помещение принадлежит «Муниципальной экологической компании», которая вывозит отходы из медучреждений Днепра и Запорожья. Компания была бы и рада утилизировать все содержимое склада, однако перед Новым годом суд наложил арест на это имущество, так отходы и пролежали 2,5 месяца.

«Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы не подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели — мы никто», — посетовал коммерческий директор фирмы Владимир Андреев