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«Трансконтейнер» начнет перевозки грузов из Франции в Китай
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«Трансконтейнер» начнет перевозки грузов из Франции в Китай 

Rambler News Service 35 минут назад
Компания «Трансконтейнер» планирует в апреле запустить тестовый поезд по маршруту из города Дурж (Франция) в города Китая через Словакию, сообщил руководитель европейской «дочки» «Трансконтейнера» — TransContainer Europe GmbH Павел Шанайца.
«Планируем сервис на ежемесячной частоте один раз в месяц с перспективой запустить его два раза в месяц. Чаще пока клиентской базы нет. Мы планируем два направления: Дурж — Москва и второе: Дурж — Китай через Словакию. Запустим планирует в апреле тестовый поезд. Транзитное время ожидаем Китай-Дурж в пределах 20 дней», — сказал он.
Он отметил, что уже есть предложения от партнеров. Движение планируются контейнеров собственников с перспективой задействования контейнеров «Трансконтейнера».
«Лилль является регионом накопления грузов из Португлаии, Испании, Франции», — отметил Шанайца.
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