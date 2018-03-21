«Трансконтейнер» начнет перевозки грузов из Франции в Китай

«Планируем сервис на ежемесячной частоте один раз в месяц с перспективой запустить его два раза в месяц. Чаще пока клиентской базы нет. Мы планируем два направления: Дурж — Москва и второе: Дурж — Китай через Словакию. Запустим планирует в апреле тестовый поезд. Транзитное время ожидаем Китай-Дурж в пределах 20 дней», — сказал он.

Он отметил, что уже есть предложения от партнеров. Движение планируются контейнеров собственников с перспективой задействования контейнеров «Трансконтейнера».