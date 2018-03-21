Журналист «Нижегородской правды» побывал на «кухне» Почты России

Почтальоны в Нижегородской области могут теперь не только принести письма с газетами, извещение или пенсию. Их вооружили смартфонами со специальным приложением, которое сканирует штрих-коды квитанций за услуги ЖКХ. Можно, не выходя из дома, сразу и оплатить. И это лишь одно из почтовых новшеств.

Электричка приехала!

В регионе 2885 почтальонов, и 400 из них мобильные почтово-кассовые терминалы уже получили. Новая технология, говорят в почтовом ведомстве, первую очередь для пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей отдалённых населённых пунктов.

В ближайшее время в распоряжении почтальонов окажется ещё больше таких терминалов.

Однако почта для многих людей, особенно пожилых, остаётся местом встречи и общения. Пенсионеры — самые аккуратные плательщики. У сотрудников почтового ведомства даже шутка в ходу: «Электричка приехала!» Это когда принесли квитанции к оплате за услуги ЖКХ, и пенсионеры сразу направляются с ними на почту.

— Раньше у нас и конфликты случались, когда посетители при большом наплыве принимались выяснять, кто за кем в очереди, — говорит начальник отделения почтовой связи на улице Ванеева в Нижнем Новгороде Мария Захарова . — Теперь гораздо спокойнее: появилась электронная очередь. Посетитель в меню выбирает услугу, которую хочет получить. Например, «Отправить денежный перевод». Так потоки перераспределяются. По нашим наблюдениям, обслуживание пошло быстрее процентов на сорок. Кроме того, видим, с какой эффективностью работает каждый сотрудник.

— А если посетитель не может разобраться, как взять талон электронной очереди, что часто бывает с очень пожилыми людьми, я сама ему талон выбиваю, — добавляет оператор связи Ольга Бугрова

К слову, всего в Нижегородской области 963 стационарных отделения почтовой связи. Сейчас электронная очередь работает в 29 — в Нижнем Новгороде, Павлове, Кстове и на Бору.

А ещё развивается система наблюдения: начальник регионального УФПС в любой момент может на мониторе компьютера посмотреть, что происходит в отделении связи, нет ли очередей, справляются ли сотрудники. Сейчас в этой системе 70 отделений. Кроме того, видеозаписи архивируются — при разборе какой-то ситуации можно посмотреть, как всё происходило.

Что в посылке?

Новую систему хранения бандеролей и посылок внедрили уже во всех отделениях. Для этого поставили новые компьютеры. Если раньше работнику почты приходилось искать посылку, за которой пришли, по всем полкам хранилища, то теперь это занимает считаные секунды.

— Вообще-то мы сюда посторонних не пускаем, — говорит Мария Захарова у входа в кладовую с посылками. Но всё же разрешает войти. — У каждой посылки — свой адрес хранения: номер полки, номер места. Взяв у посетителя извещение, оператор с помощью специальной программы сразу может посмотреть, где почтовое отправление находится.

— А это тоже посылка? — показываю на упакованный в мешок внушительных размеров ящик.

— Да, — говорит Мария. — Больше 23 килограммов. Это из Швеции . Что внутри, не знаю. А вообще посылки из-за границы не редкость.

Добавим, что, по словам заместителя директора УФПС Нижегородской области Александра Макеева, чаще всего жители региона отправляют-получают товары для рукоделия, семена, саженцы, детские и спортивные товары.

Бывают и необычные случаи. В региональное УФПС обратилась нижегородка с отчаянной просьбой. Завтра ей с домашними любимцами лететь на Сахалин. Собачки не могут без кислородной подушки. Подушку ей прислали — посылка на территории региона, но ещё не в нужном отделении почтовой связи. А подушка нужна срочно! Женщине помогли — посылку экстренно доставили.

Кстати, развивается служба курьерской доставки — наиболее быстрой и удобной. Сейчас в регионе восемь таких участков: в Нижнем Новгороде, Арзамасе , Выксе, Городце , Дзержинске, Павлове, Сарове, на Бору. Получено 22 новых курьерских автомобиля. К слову, всего за последние два года почтовое ведомство в Нижегородской области получило 228 новых машин.

Ещё ближе

В прошлом году в Нижнем Новгороде открылось первое почтовое отделение нового формата с новыми услугами, в частности, с почтоматом — устройством, с помощью которого можно забрать посылку без участия работников почты, в любое время суток. 50 рублей — и нужный ящик в стеллаже открывается автоматически. До конца года планируется открыть ещё 15 отделений нового формата — в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Городце. В 11 из них реконструкция и ремонт уже ведутся.

А ещё начали открывать мини-отделения почты в торговых центрах. В областном центре три уже есть. В планах открыть отделения в ещё одном торговом центре, трёх новых жилых комплексах и в микрорайоне Щербинки-2. Набирают новых сотрудников. Но не всех подряд. Судимости, плохая кредитная история — шлагбаум сразу. А ещё надо пройти тесты на стрессоустойчивость.