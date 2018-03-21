Житель Серпухова попросился на ночь в полицейский участок из‐за страха перед соседями

Житель подмосковного города Серпухов обратился в полицию с необычной просьбой. Он попросил пустить их с другом на ночь в «обезьянник». Об этом сообщил Telegram‐канал Hue.

По словам мужчины, их с другом в ближайшее время все равно бы посадили. Ведь они оба находились в состоянии алкогольного опьянения и громко слушали музыку в квартире. Последний факт, скорее всего, не пришелся бы по вкусу соседям. Люди бы разозлились на то, что не могут спокойно отдыхать ночью, и вызвали бы патрульных.

По этому житель Московской области посчитал, что было бы лучше самим сдаться полиции и провести ночь в изоляторе временного содержания. Как на такой запрос отреагировали стражи порядка, неизвестно.