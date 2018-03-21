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Житель Серпухова попросился на ночь в полицейский участок из‐за страха перед соседями
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Житель Серпухова попросился на ночь в полицейский участок из‐за страха перед соседями 

360tv.ru 41 минуту назад
Житель подмосковного города Серпухов обратился в полицию с необычной просьбой. Он попросил пустить их с другом на ночь в «обезьянник». Об этом сообщил Telegram‐канал Hue.
По словам мужчины, их с другом в ближайшее время все равно бы посадили. Ведь они оба находились в состоянии алкогольного опьянения и громко слушали музыку в квартире. Последний факт, скорее всего, не пришелся бы по вкусу соседям. Люди бы разозлились на то, что не могут спокойно отдыхать ночью, и вызвали бы патрульных.
По этому житель Московской области посчитал, что было бы лучше самим сдаться полиции и провести ночь в изоляторе временного содержания. Как на такой запрос отреагировали стражи порядка, неизвестно.
Глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков рассказал жителям о том, что в городе отремонтируют все котельные за счет средств инвестора. Это позволит забыть о проблемах с теплоснабжением на 15 лет. Также Жариков отметил, что в 2017 году властям Серпухова удалось добиться высоких результатов в сфере бизнеса. Было открыто почти 900 объектов малого предпринимательства и создано 1100 рабочих мест.
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