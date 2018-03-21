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Количество неоплаченных штрафов в Москве снизилось на 13 процентов
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Количество неоплаченных штрафов в Москве снизилось на 13 процентов 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 40 минут назад
«За пять лет количество неоплаченных штрафов снизилось на 13%. В 2012 году штрафы оплачены по 72% административных дел, в 2017 году — в 85% случаев. Сегодня нарушители стараются оплачивать штрафы своевременно», — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.
Информацию о наличии задолженности можно посмотреть на странице Госинспекции по недвижимости на Официальном сайте Мэра Москвы, в разделе «Должники по оплате штрафов». Административный штраф должен быть оплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу постановления либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки по уплате штрафа. При отсутствии сведений об уплате административного штрафа документы направляются мировым судьям и судебным приставам.
Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости
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