Количество неоплаченных штрафов в Москве снизилось на 13 процентов 

Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости

Госинспекция по недвижимости предупреждает об ответственности за несвоевременную уплату административного штрафа

Производственные склады выведены из жилого сектора в Бескудниковском районе

Число нарушений при использовании нежилой недвижимости в Москве за прошедший год снизилось на 72 процента