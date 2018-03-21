Две трети дорог Кировской области не соответствуют нормам

На заседании коллегии Контрольно-счётной палаты региона были рассмотрены итоги анализа использования бюджетных средств дорожных фондов Кировской области и муниципальных образований региона, передает пресс-служба ведомства.

В ходе заседания выяснилось, что кировские власти не могут грамотно освоить средства, направленные на содержание и ремонт дорог областного и местного значения. Причинами тому служит множество факторов — от проблем с поиском подрядчиков до позднего выделения межбюджетных трансфертов.

Известно, что в период с 2012 по 2017 год сумма ассигнований областного фонда составила 27 миллиардов рублей, а местных дорожных фондов — более 16 миллиардов. Однако, в 2015 году местные власти не смогли освоить круглую сумму на строительство сельских дорог, поскольку федеральные субсидии поступили в область только в сентябре.

По итогам 2017 года, от выделенных средств на строительство сельских дорог осталось 30 миллионов рублей, поскольку энергетики вовремя не согласовали перенос линий электропередач при строительстве дорог.

Эксперты КСП также отметили, что кировские власти используют бюджетные средства на осуществление заведомо нереализуемых проектов. Так, из-за отсутствия потребности и финансов не использовались проекты, которые были подготовлены в 2006-2013 годах общей стоимостью в 140,4 миллиона рублей.

Кроме того, в ходе проверки специалисты Контрольно-счетной палаты региона выявили нецелевое расходование средств местного бюджета на сумму 982 тысячи рублей. Так, к примеру, часть средств ушла на административные штрафы, судебные расходы по делу о наследстве на квартиру и т. д.

Негативное влияние на эффективность закупок в дорожной отрасли также оказывает низкий уровень конкуренции. Зачастую в муниципальных образованиях на торги не заявляется ни один участник. Потенциальным участникам мешает завышение начальной цены контракта, «дробление» закупок и заключение контрактов без обязательных условий.

В конечном итоге коллегия пришла к выводу о недостаточной работе министерства транспорта и органов местного самоуправления по исполнению полномочий главных распорядителей средств областного и местных бюджетов, что не позволяет получать максимальный эффект от использования бюджетных средств.