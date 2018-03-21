Недоделки устранят!

Жители ЗАО обсуждают проблемы капремонта своих домов.

Житель Дорогомилово Егоров спрашивает: «На что нужно обращать особое внимание при капремонте крыши дома?»

Отвечает глава управы Дорогомилово Алексей Чепиков: Необходимо смотреть на качество металла, идущего на кровлю, его толщину, качество соединения листов, состояние стропильной системы. «Используемый в работе утеплитель должен соответствовать требованиям ГОСТа и СанПиНа», — убежден Чепиков.

Болдырева Татьяна Михайловна, район Проспект Вернадского: Наш дом новый, но сдан с серьезными недоделками. Нет навесов над подъездами, между перилами балконов огромные расстояния, что чревато травмами и даже угрозой жизни для жильцов. Не работают подъемные устройства для маломобильных граждан. Кто поможет обеспечить нашу безопасность и устранить все нарушения, допущенные строителями?

Заместитель главы управы района Проспект Вернадского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Леонид Крищик : Мы отправим соответствующие запросы в Департамент строительства города. Если понадобится, то устранением недоделок займется ГБУ «Жилищник» нашего района.

В доме № 10 по улице Маршала Неделина протекла крыша. Об этом сообщает жительница Можайского района Жанна Климкина. По ее словам, в результате протечки промокла верхняя часть стены в квартире.