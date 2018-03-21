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Недоделки устранят!
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Недоделки устранят! 

На Западе Москвы 41 минуту назад
Фото: На Западе Москвы
Жители ЗАО обсуждают проблемы капремонта своих домов.
Житель Дорогомилово Егоров спрашивает: «На что нужно обращать особое внимание при капремонте крыши дома?»
Отвечает глава управы Дорогомилово Алексей Чепиков: Необходимо смотреть на качество металла, идущего на кровлю, его толщину, качество соединения листов, состояние стропильной системы. «Используемый в работе утеплитель должен соответствовать требованиям ГОСТа и СанПиНа», — убежден Чепиков.
Болдырева Татьяна Михайловна, район Проспект Вернадского: Наш дом новый, но сдан с серьезными недоделками. Нет навесов над подъездами, между перилами балконов огромные расстояния, что чревато травмами и даже угрозой жизни для жильцов. Не работают подъемные устройства для маломобильных граждан. Кто поможет обеспечить нашу безопасность и устранить все нарушения, допущенные строителями?
Заместитель главы управы района Проспект Вернадского по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Леонид Крищик: Мы отправим соответствующие запросы в Департамент строительства города. Если понадобится, то устранением недоделок займется ГБУ «Жилищник» нашего района.
В доме № 10 по улице Маршала Неделина протекла крыша. Об этом сообщает жительница Можайского района Жанна Климкина. По ее словам, в результате протечки промокла верхняя часть стены в квартире.
Вопрос решил глава управы Можайского района Сергей Девятов. «Протечка в квартиру с чердачного помещения произошла по причине аварийной ситуации на стояке ЦО (лопнул сгон). Силами ГБУ „Жилищник Можайского района“ произведена замена сгона на стояке, течь устранена», — заявил он. Девятов также обратил внимание на то, что кровельное покрытие дома находится в удовлетворительном состоянии. Глава управы порекомендовал всем жильцам, в квартирах которых были протечки, сообщить об этом в диспетчерскую по телефону: 8 (495) 539-53-53.
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