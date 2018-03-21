Экс-губернатор Омской области Назаров стал членом Совфеда

В начале пленарного заседания она представила нового члена Совета Федерации от законодательного представительного органа власти Омской области. «Прошу любить и жаловать, принимать в нашу команду», — сказала глава Совфеда.