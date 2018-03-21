Ещё
Экс-губернатор Омской области Назаров стал членом Совфеда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-губернатор Омской области Назаров стал членом Совфеда 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров, до недавнего времени возглавлявший регион, получил удостоверение члена Совета Федерации из рук спикера Валентины Матвиенко.
В начале пленарного заседания она представила нового члена Совета Федерации от законодательного представительного органа власти Омской области. «Прошу любить и жаловать, принимать в нашу команду», — сказала глава Совфеда.
Назаров возглавлял Омскую область с 2012 года, в 2015 году он одержал победу на выборах губернатора региона, набрав 59,99% голосов избирателей, напоминает ТАСС. 9 октября 2017 года он ушел в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. В начале февраля Назаров стал депутатом регионального законодательного собрания. 15 марта депутаты омского парламента наделили Назарова сенаторскими полномочиями.
Российская Газета: последние новости
В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси Выставка "Хатынь - святыня национальной памяти" отметит 75-летие трагедии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию289
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге5
Как Путин поступит с Собчак после выборов564
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье54
Назван главный итог звонка Трампа Путину249
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение