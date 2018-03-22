Приморский бизнес пожаловался на проблемы с получением земли

Выяснилось, что в первую очередь бизнес страдает от волокиты чиновников при предоставлении земельных участков. С нарушением установленных федеральным законом сроков рассмотрена третья часть поступивших заявлений о выделении земель инвесторам.

В Приморском крае предприниматели прямо высказывают претензии к краевому департаменту земельных и имущественных отношений.

— Именно там работа сегодня «тормозит». Департамент не помогает работать бизнесу, а ведь последний развивается, когда есть объект недвижимости, земельный участок, — заметила президент некоммерческого партнерства «Гильдия риелторов Приморского края» Ольга Тимошина.

К слову, с этим согласен и.о. губернатора Андрей Тарасенко : к департаменту действительно возникает много вопросов. Но и ситуация с землей в крае сложная. Участки нужны резидентам ТОР, свободного порта, на выделение «дальневосточного гектара», и в итоге, по словам главы края, «все недовольны». Сейчас обсуждается возможность передачи части функций департамента муниципалитетам, которые могли бы решать проблемы оперативней.

— В крае нет стабильных отношений между арендодателем в лице государства и предпринимателем, — считает руководитель юридической фирмы Яна Шестун. — Департамент земельных и имущественных отношений меняет каждый год размер арендной платы. С 2015 года стал другим порядок ее исчисления — берется два процента от кадастровой стоимости в год. Но тут поднялась сама кадастровая стоимость. За шесть месяцев 2017 года в крае она была признана необоснованно завышенной в отношении 200 участков — на сумму десять миллиардов рублей. Я понимаю: бюджету нужны деньги. Но две сотки земли под шиномонтаж или еще какой-то мелкий бизнес обходятся в 40-50 тысяч рублей аренды в месяц! Не может предприниматель столько платить, в итоге — нет рабочих мест, нет налогов.

Впрочем, с 1 января 2018 года край обрел полномочия по решению таких ситуаций и пересмотру кадастровой оценки. Власти уже согласились с предложением собрать комиссию и выработать оптимальный порядок начисления арендной платы.

Сложности, так или иначе связанные с землей, появились не вчера. Но, как поясняет уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморья Марина Шемилина , их характер меняется. Если раньше много обращений было по поводу отказов в предоставлении земельных участков и затягивания сроков, то сейчас действительно остро встала проблема определения их кадастровой стоимости.

В Приморском крае аренда двух соток под шиномонтаж или другой мелкий бизнес обходится в 40—50 тысяч рублей в месяц. Не всякий предприниматель может столько платить

Еще один нюанс — в предоставлении участков через аукцион, как это предусмотрено законодательством.

— О том, что муниципалитеты должны сами формировать участки и выставлять их на аукцион, мы говорим, наверное, уже лет пять. В Хабаровском крае так делают давно. У нас же участки выставляются только тогда, когда кто-то из предпринимателей подыщет и сформирует их. И не факт, что именно он выиграет аукцион, может найтись кто-то, кто даст больше денег, — замечает Шемилина.

Как рассказал «РГ» председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко , известно немало случаев, когда на разных кадастровых картах земельные участки накладываются друг на друга, или на этих наделах оказываются свалки, или не учтены какие-то ограничения и обременения. В итоге бизнес тратит большое количество ресурсов, чтобы землю получить и надлежащим образом все оформить, нередко преодолевая при этом бюрократические барьеры.

— И если наши предприниматели к такому положению дел в какой-то степени привыкли, то для иностранных инвесторов оно нередко становится неприятным откровением и поводом отказаться от участия в здешних проектах, — подчеркивает он.

В числе других проблем — точечная застройка в крупных городах и незаконная вырубка лесов в черте Владивостока . Вот тут, уверен Тимченко, власть должна выступать гарантом сохранности вложенных инвесторами средств и при этом учитывать интересы населения, поэтому любые проекты, если они затрагивают или даже потенциально могут ухудшить экологическую ситуацию на территории, должны прорабатываться заранее с участием всех сторон — бизнеса, власти и населения.

А как у соседей

Сахалинской области бизнес сильнее всего жалуется на административное давление.

К примеру, у строительной компании «Армсахстрой» образовались большие долги по налогам. Значительную часть из них предприниматель погасил, но выплатить оставшуюся не может — на все имущество организации приставы наложили арест и заблокировали счета. Компания находится на грани банкротства. Бизнесмен просит снять арест с имущества, но пока ему не удается найти общий язык с федеральными контрольно-надзорными органами. С административным давлением столкнулся и вошедший в ТОР «Курилы» рыбокомбинат «Островной», о проблемах которого стало известно в ходе «прямой линии» с президентом РФ в 2016 году. Инвестору, который не так давно пришел на предприятие и готов вкладывать в его развитие миллиарды рублей, начисляются долги прошлого собственника. Как рассказал представитель «Островного» Дмитрий Пашов, предыдущий владелец комбината успел вывести и продать все ценные активы, оставив после себя разрушенное предприятие и долги. В настоящее время он живет за пределами островного региона и не несет никакой ответственности за неуплаченные в бюджет деньги.

Представители федеральных органов власти обязались вместе с бизнесменами выработать оптимальное решение, которое позволит предприятиям продолжить деятельность.