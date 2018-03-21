Ещё
Закон об использовании концессионных соглашений для объектов здравоохранения принят ГД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закон об использовании концессионных соглашений для объектов здравоохранения принят ГД 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о расширении практики использования концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения.
Законом вводится практика передачи в концессию объектов здравоохранения, в том числе объектов для санаторно-курортного лечения. Устанавливается: если объектом концессионного соглашения является имущество объектов здравоохранения (в том числе предназначенных для санаторно-курортного лечения) и если такое имущество принадлежит федеральному государственному учреждению на праве оперативного управления, то такое учреждение может участвовать на стороне концедента — РФ.
Принятие и выполнение этого закона позволят сформировать дополнительные условия для развития механизмов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, расширить практику заключения концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения, привлечь новые инвестиции в эту сферу.
Законом также определено, что передаваемые ФГУЗ полномочия концедента (например, полномочия по подготовке проектов конкурсной документации, обеспечению деятельности конкурсной комиссии и мониторингу исполнения концессионером взятых на себя обязательств по концессионному соглашению), будут устанавливаться соответствующим решением правительства РФ и о заключении концессионного соглашения.
При этом предлагаемые документом изменения не затрагивают процедуры передачи в концессию самих объектов здравоохранения, а также порядок подготовки и принятия правительством РФ решений о заключении концессионного соглашения в отношении находящихся в федеральной собственности объектов здравоохранения.
Агентство «Москва»: последние новости
Более трети мест забронировано в бесплатных поездах болельщиками ЧМ-2018 Брелоки «Стрелка» с приложением «Тройки» появились в продаже в 12 салонах «Мегафона» в Подмосковье Госдума рассмотрит законопроект об отмене НДФЛ на доходы граждан от реализации макулатуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию288
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге4
Как Путин поступит с Собчак после выборов563
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье55
Назван главный итог звонка Трампа Путину247
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение