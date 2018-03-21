Закон об использовании концессионных соглашений для объектов здравоохранения принят ГД

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о расширении практики использования концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения.

Законом вводится практика передачи в концессию объектов здравоохранения, в том числе объектов для санаторно-курортного лечения. Устанавливается: если объектом концессионного соглашения является имущество объектов здравоохранения (в том числе предназначенных для санаторно-курортного лечения) и если такое имущество принадлежит федеральному государственному учреждению на праве оперативного управления, то такое учреждение может участвовать на стороне концедента — РФ

Принятие и выполнение этого закона позволят сформировать дополнительные условия для развития механизмов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, расширить практику заключения концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения, привлечь новые инвестиции в эту сферу.

Законом также определено, что передаваемые ФГУЗ полномочия концедента (например, полномочия по подготовке проектов конкурсной документации, обеспечению деятельности конкурсной комиссии и мониторингу исполнения концессионером взятых на себя обязательств по концессионному соглашению), будут устанавливаться соответствующим решением правительства РФ и о заключении концессионного соглашения.

При этом предлагаемые документом изменения не затрагивают процедуры передачи в концессию самих объектов здравоохранения, а также порядок подготовки и принятия правительством РФ решений о заключении концессионного соглашения в отношении находящихся в федеральной собственности объектов здравоохранения.