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Городу нужен единый ресурс для связи с жителями — Ирина Николаева
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Городу нужен единый ресурс для связи с жителями — Ирина Николаева 

АиФ Нижний Новгород 47 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижнему Новгороду нужен единый ресурс, где можно будет решать проблемы, считает член городского совета при Общественной палате Нижнего Новгорода Ирина Николаева.
По словам Николаевой, группа «Антиснег-НН» стала пользоваться популярностью у жителей города и была очень действенной. Зачастую коммунальщики начали реагировать на жалобы только после выездов главы города Владимира Панова.
«Конечно, группы в социальных сетях пользуются большой популярностью, но городу нужен ресурс, который будет доступен всем и всегда по одному единому адресу. На такой платформе можно будет обсуждать и решать проблемы не только по уборке снега, но и по другим сферам жизни людей», — отметила Николаева.
Напомним, ранее Владимир Панов сообщил, что в 2018 году будет создана информационная система для контроля за дорожными и коммунальными службами.
«Первоочередной задачей я считаю необходимым вывести всю снегоуборочную технику в режим онлайн. Это нужно в первую очередь для администрации города, чтобы мы могли объективно оценивать наличие работающей техники, и с помощью жителей мы все это будем проверять», — сказал мэр города.
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