Стало известно, куда москвичи и петербуржцы чаще всего ездят на такси

Специалисты «Яндекс. Такси» изучили маршруты клиентов в Москве и Санкт‐Петербурге и выяснили, какие пункты назначения жители двух российских столиц выбирают чаще всего. На основе полученных данных они составили среднестатистический портрет пользователя сервиса в обоих городах, сообщил портал TJ, со ссылкой на материалы компании.

Чтобы определить популярность мест, авторы исследования подсчитали количество заказов, в которых та или иная точка на карте значилась как конечный адрес.

Иногда сотрудникам сервиса нужно было учитывать, что в одном и том же месте могут быть сразу несколько точек интереса, способных привлечь клиентов такси. В таких случаях всем организациям по данному адресу добавляли число поездок, пропорциональное количеству заказов, где были указаны их названия.

Домодедово, Оказалось, что москвичи в основном вызывают такси, чтобы приехать в три главных воздушных гавани: Шереметьево Внуково . При этом новый аэропорт Жуковский на сегодняшний день относительно непопулярен.

В пределах МКАД десятку самых популярных точек возглавили Ленинградский вокзал,

бизнес-центр

«Москва-Сити»

и Казанский вокзал. Кроме того, жителей столицы особенно интересуют станция метро

«Юго-Западная»

торгово-развлекательный

центр «Авиапарк», бары и кафе Нового Арбата, а также Курский вокзал.

Периодически в Москве открываются новые места, которые сразу привлекают большое число людей. В 2017 году, таковыми стали станция метро «Раменки»,

бизнес-центр

«Оружейный», гостиница «Азимут Смоленская» и ТРЦ «Хорошо!».

Получается, что среднестатистический пассажир такси в столице либо пока учится в РУДН , либо уже работает в «Москва-Сити». Покупки он совершает в «Авиапарке», а развлекается на Новом Арбате. Еще он часто бывает в Санкт-Петербурге , а потому заказывает машину до Ленинградского вокзала. Впрочем, не исключено, что такси нужно лишь для того, чтобы встретить приехавших на поезде знакомых, а затем отвезти их в отель «Рэдиссон Ройал».

Что касается петербуржцев, они чаще всего едут в аэропорт Пулково, на Московский вокзал и в ТРЦ «Галерея».

Чуть меньшей популярностью пользуются бары и кафе, особенно те, что на Рубинштейна, Думской, Садовой и на Казанской улицах.

Усредненный портрет клиента такси в Санкт-Петербурге

представляет собой туриста, попавшего в культурную столицу через Пулково и остановившегося в «Азимут Отеле». Если поездка

все-таки

деловая, то пользователь сервиса остановится в «

Санкт-Петербург

Плазе». При любом раскладе приезжий решит погулять у Казанского собора, закупиться в «Галерее» и отдохнуть

где-нибудь

на улице Рубинштейна.