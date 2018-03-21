Стало известно, куда москвичи и петербуржцы чаще всего ездят на такси 

Специалисты «Яндекс. Такси» изучили маршруты клиентов в Москве и Санкт‐Петербурге и выяснили, какие пункты назначения жители двух российских столиц выбирают чаще всего. На основе полученных данных они составили среднестатистический портрет пользователя сервиса в обоих городах, сообщил портал TJ, со ссылкой на материалы компании.
Чтобы определить популярность мест, авторы исследования подсчитали количество заказов, в которых та или иная точка на карте значилась как конечный адрес.
Иногда сотрудникам сервиса нужно было учитывать, что в одном и том же месте могут быть сразу несколько точек интереса, способных привлечь клиентов такси. В таких случаях всем организациям по данному адресу добавляли число поездок, пропорциональное количеству заказов, где были указаны их названия.
Оказалось, что москвичи в основном вызывают такси, чтобы приехать в три главных воздушных гавани: Шереметьево, Домодедово, Внуково. При этом новый аэропорт Жуковский на сегодняшний день относительно непопулярен.
В пределах МКАД десятку самых популярных точек возглавили Ленинградский вокзал,
бизнес-центр
«Москва-Сити»
и Казанский вокзал. Кроме того, жителей столицы особенно интересуют станция метро
«Юго-Западная»
торгово-развлекательный
центр «Авиапарк», бары и кафе Нового Арбата, а также Курский вокзал.
Периодически в Москве открываются новые места, которые сразу привлекают большое число людей. В 2017 году, таковыми стали станция метро «Раменки»,
бизнес-центр
«Оружейный», гостиница «Азимут Смоленская» и ТРЦ «Хорошо!».
Получается, что среднестатистический пассажир такси в столице либо пока учится в РУДН, либо уже работает в «Москва-Сити». Покупки он совершает в «Авиапарке», а развлекается на Новом Арбате. Еще он часто бывает в Санкт-Петербурге, а потому заказывает машину до Ленинградского вокзала. Впрочем, не исключено, что такси нужно лишь для того, чтобы встретить приехавших на поезде знакомых, а затем отвезти их в отель «Рэдиссон Ройал».
Что касается петербуржцев, они чаще всего едут в аэропорт Пулково, на Московский вокзал и в ТРЦ «Галерея».
Чуть меньшей популярностью пользуются бары и кафе, особенно те, что на Рубинштейна, Думской, Садовой и на Казанской улицах.
Усредненный портрет клиента такси в Санкт-Петербурге
представляет собой туриста, попавшего в культурную столицу через Пулково и остановившегося в «Азимут Отеле». Если поездка
все-таки
деловая, то пользователь сервиса остановится в «
Санкт-Петербург
Плазе». При любом раскладе приезжий решит погулять у Казанского собора, закупиться в «Галерее» и отдохнуть
где-нибудь
на улице Рубинштейна.