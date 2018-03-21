Владельцы квартир смогут заработать на аренде чердаков

Собственники квартир могут получать плату за то, что стены и крыши их домов используются провайдерами для установки интернет-оборудования. Раньше такое право по закону у них было, но сложившаяся практика работы с интернет-компаниями складывалась не в их пользу. Решение Верховного суда должно изменить эту ситуацию, пишет "Российская газета"

Во многих новостройках провайдеры ставят свое оборудование уже на этапе строительства и никому не платят, так как оно уже является частью дома. «Проблемные ситуации возникают в тех домах, где провайдеры не имели оборудования и решили его установить», — говорит Игорь Кокин , эксперт центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС

По закону собственники совместно владеют и распоряжаются общим имуществом дома, в том числе стенами, чердаком и крышей. Правда, у многих и мысли не возникает, чтобы брать плату за размещение в стенах проводов, а на чердаке оборудования для Интернета. Ведь сами же они им и пользуются.

Собственники часто даже не знают, что провайдеры платят за пользование общим имуществом дома. «В большинстве случаев разговор об этом ведется с управляющей компанией (УК). И деньги растворяются на счетах УК. Это часто темная история», — говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор центра «ЖКХ Контроль». Ведь у дома нет личного счета. Некоторые управляющие компании заключают договоры без согласия собственников, подтверждает Кокин.

Тогда как по закону пользоваться чердаком можно только с согласия собственников. И решение это должно быть принято на общем собрании.

Но, отмечает «РГ», во-первых, собрать вместе всех собственников сложно. Во-вторых, провайдеры ссылаются на то, что у них заключен договор на оказание интернет-услуг с конкретным собственником, а в этом случае спрашивать разрешения всего дома не нужно.

Теперь владельцы квартир получили поддержку в виде решения Верховного суда. Там как раз и говорится, что провайдер имеет право устанавливать оборудование только с согласия жильцов. Это расширит возможности владельцев квартир. И не только по аренде.

Раньше многие сталкивались со сложностями подключения к определенной компании, если препятствия ей чинила УК. Теперь собственники смогут решить сами, кого и на каких условиях пустить в дом. К примеру, способствовать установке в доме оборудования того провайдера, который оказывает наиболее качественные услуги и предлагает хорошие тарифы.