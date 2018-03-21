Новый Путин силен как никогда

«Мы обречены на победу», — заявил президент России во время вступления перед воротами Кремля в воскресенье вечером, его слушали тысячи сторонников. Путин имел в виду неизбежный успех своей страны в мире, но его слова прозвучали так, как будто он говорил о самом себе. Путин получил на выборах 76,6% голосов — это новый рекорд.

То же самое и в абсолютных цифрах: более 54 миллионов россиян проголосовали за действующего хозяина Кремля, столько голосов не получал ни один кандидат во время президентских выборов в России . Шесть лет назад Путин сумел убедить в своем преимуществе 45,6 миллионов россиян. Тогда во время празднования победы российский президент прослезился от умиления. На этот раз обошлось без слез: новый Путин силен как никогда, и теперь он думает о том, как ему свою власть использовать.

После каждой победы на выборах вновь возникает вопрос, который впервые прозвучал на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 лет тому назад: Who is Mister Putin? На тогдашней пресс-конференции ни один из присутствующих российских политиков ответа на этот вопрос дать не смог.

Путин тогда еще не был избран, как исполняющий обязанности президента он принял дела у Бориса Ельцина , ушедшего в отставку месяцем ранее. Спустя два десятилетия Запад уже знает ответ на этот вопрос, но, кажется, он все-таки надеется, что грядущий президентский срок сможет дать миру совершенно нового Путина.

Во внешней политике Путин останется прежним

Во внешней политике от Путина сюрпризов ждать не стоит: новый Путин останется прежним. Курс на конфронтацию с Западом стал для Путина в особенности с момента аннексии Крыма и вторжения российских военных на Украину мощным внутриполитическим ресурсом, от которого он просто так не откажется.

Если раньше Путин обещал своему народу благосостояние, то теперь — национальное величие. Путин 4.0 будет и дальше поддерживать Асада и с помощью пиаровских акций типа распоряжения о ежедневных перемириях в Восточной Гуте, которые не предотвращают никаких боев, изображать из себя миротворца.

Используя многомиллиардные сделки с оружием, например, поставки противоракетных систем С-400 Анкаре , Путин пытается даже члена НАТО Турцию противопоставить ее западным партнерам. И на этом Путин не остановится.

Напряженность на востоке Украины будет и в дальнейшем выгодной для Путина, поэтому он и впредь станет ее поддерживать. Нестабильность на Украине — одна из основ его внутриполитической пропаганды и доказательство того, что Америка якобы вмешивается в зону российских интересов.

В своей речи о положении в стране, которая превратилась в презентацию ядерных вооружений, Путин дал понять, что он делает ставку на устрашение. Его реакция на дело Скрипаля — он якобы узнал об этой «трагедии» из средств массовой информации — показала, что он едва ли готов сотрудничать с теми, которых он сегодня почти презрительно называет своими «западными партнерами».

Создается впечатление, что он прекрасно чувствует себя в новой для него роли «президента военного времени», управляющего страной, которая тем не менее далека от военного положения. Но путинским средствам массовой информации удается постоянно поддерживать у населения страх перед якобы враждебно настроенным к России Западом и создавать в стране атмосферу осажденной крепости. Это помогает Путину отвлекать народ от внутриполитических проблем.

А таковых немало. Зависимость экономики от экспорта энергоресурсов ни-куда не делась, производительность труда не растет. Причина этого — господство государства в ключевых отраслях экономики. Более 20 миллионов граждан из 142-миллионного населения страны живут за чертой бедности, снизились доходы и среднего класса.

Демографические показатели, которые, как казалось, улучшались в последние годы, из-за низкой рождаемости в 90-х в ближайшее время вновь достигнут низких значений. Даже в такой традиционно образцово-показательной отрасли, как космическая, дела идут не лучшим образом, в то время как на Западе крепнут новые конкуренты.

Однако Путину с помощью патриотической мобилизации удалось все эти проблемы передвинуть на правительстве: он, мол, вершит дела во внешней политике, а за проблемы в стране не отвечает.

Во внешнеполитическом разделе своего послания о положении в стране он говорит об этих проблемах так, как будто все предшествующие 17 лет он находился в оппозиции. Теперь же он хочет рулить и во внутренней политике, занимаясь одновременно и армией, и социальной сферой. Но какими методами он собирается решить эту рискованную задачу и увязать одно с другим, он не пояснил.

Партия Путина хронически непопулярна

Он знает, что его выбрали из-за его внешней политики. Согласно опросам, большинство россиян имеет негативное представление о США , почти половина из них ни в грош не ставит ЕС . Западные военные блоки внушают россиянам опасения, и Путин набирает очки, вступая с этими блоками в конфронтацию. А вот его партия и правительство хронически непопулярны. Поэтому неслучайно, что Путин вступил в предвыборную гонка как кандидат независимый, а не представляющий правящую партию «Единая Россия»

Также не было случайностью, что после победы он появился в своем избирательном штабе без премьер-министра Дмитрия Медведева и заявил, что обдумывает сейчас кандидатуры нового главы правительства и другие правительственные назначения. Медведев, верный заместитель Путина, которому тот в свое время на четыре года передал свой президентский пост, опасается за свое политическое будущее. Возможно, что в глазах Путина он уже не является тем человеком, который должен будет осуществлять путинские планы во внутренней политике.

Как показывают опросы, более половины россиян плохо оценивают работу Медведева, еще худший имидж у россиян имеет его правительство. В прошлом году после расследования критика Кремля Алексея Навального Медведев стал олицетворять собой коррупцию. Тысячи людей, прежде всего молодых, вышли тогда на улицы в знак протеста против его тайного обогащения.

После инаугурации в мае Путин сформирует новое правительство. Возможная отставка Медведева может означать ослабление так называемых системных либералов — фракции в российском руководстве, которая выступает за назревшие экономические реформы и пытается придать российскому госкапитализму более рыночный характер.

Помимо Медведева и его отставки, в среде московских экспертов обсуждается еще одна личность: Алексей Кудрин , бывший министр финансов Медведева, который был отправлен в отставку за острую критику тогдашнего президента. Сегодня этот политик настаивает в своем проекте стратегии для четвертого срока Путина на необходимости следующих основополагающих реформ: сокращении расходов на вооружение и госаппарат, увеличении расходов на образование, расширении свобод граждан и предпринимателей. Но есть в проекте и непопулярные реформы, например, увеличение пенсионного возраста.

В качестве кандидата на кресло премьер-министра Кудрин, вероятно, слишком независим, но если Путин решит использовать его в правительстве на другой должности, то это можно будет расценивать как знак для осторожного оптимизма. Объявленное Путиным прошлым летом и подтвержденное после победы на выборах сокращение военных расходов может указывать на то, что российский президент прислушивается к Кудрину.

Впрочем, если Путин не заменит Медведева на одного из более молодых системных либералов или на какого-нибудь верного ему технократа, например, на 35-летнего министра экономики Максима Орешкина или московского мэра Сергея Собянина , то тогда следующие шесть лет в России будут довольно мрачными.

Если же Путин предпочтет кандидатуру из структур безопасности, например, шефа российской внешней разведки Сергея Нарышкина , то это будет означать, что взят курс на безопасность и контроль, а не на свободу и реформы. Это внесет и в дебаты о возможном приемнике Путина в 2014 году настораживающие ноты. В долгосрочной перспективе это будет и для Запада плохой новостью. Если российская экономика не двинется вперед, возможность дальнейшей эскалации напряженности со стороны Москвы возрастет, а жизнь российского гражданского общества станет еще труднее.

Следующие несколько месяцев политическая Москва, вероятно, проведет в режиме ожидания. Эксперты будут пытаться предсказывать следующие шаги Кремля и гадать, какие дискуссии о дальнейшем курсе ведутся за его красными стенами, политики включаться в эту игру. Но ответы на все вопросы как всегда даст только один человек: Владимир Путин.