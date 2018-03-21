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Подвиг папанинцев
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Подвиг папанинцев 

Мир24 44 минуты назад
80 лет назад весь Советский Союз с ликованием встречал героев папанинцев. Знаменитая экспедиция четверых ученых, решивших покорить льды Арктики на дрейфующей станции «Северный полюс-1», прогремела на весь мир и вошла в историю, как величайший подвиг советского человека.
Но грандиозное событие едва не обернулось трагедией. После шторма 1 февраля 1938 года льдину, на которой находился лагерь исследователей, разорвало трещинами, полярники остались на обломке размером 300 на 200 метров, две базы и склад оказались недоступны.
На спасательную операцию были брошены все силы страны. Дирижабль СССР вылетел к папанинцам, но разбился о горы. Из-за спасения полярников 26 судам пришлось зимовать в океане.
Правда ли, что это была диверсия? Как зимовали ученые? И откуда в СССР появились концентраты? Все детали смелого научного эксперимента и грандиозной спасательной операции узнаете в программе «Секретные материалы» 23 марта в 16:45 на телеканале «МИР».
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