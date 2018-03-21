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Союзные депутаты обсудят общее информпространство Беларуси и России
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Союзные депутаты обсудят общее информпространство Беларуси и России 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Формирование общего информационного пространства Союзного государства будет обсуждаться 27 марта в Гомеле на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике. Об этом сообщили в пресс-службе собрания.
"Участникам заседания будут представлены информация о ходе реализации плана мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2016-2020 годы, а также отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2017 год по разделу «средства массовой информации», — заявили в пресс-службе.
Депутаты рассмотрят вопросы, связанные с деятельностью и финансированием Телерадиовещательной организации Союзного государства. Кроме того, представители Гомельского облисполкома и руководители СМИ Гомельской области представят участникам мероприятия информацию об освещении в средствах массовой информации интеграционных процессов в Союзном государстве.
К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, профильных министерств Беларуси и России, руководство Гомельского облисполкома, союзных средств массовой информации.
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