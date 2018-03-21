Вторая конференция по лечению рубцов Scars II в Израиле пройдет при поддержке Lumenis

ЙОКНЕАМ, Израиль , March 21, 2018/PRNewswire/ — Компания Lumenis Ltd. — крупнейший в мире производитель лазерного оборудования для хирургических, эстетических и офтальмологических операций, объявила о том, что снова будет поддерживать международную конференцию по лечению рубцов в Израиле, которая во второй раз пройдет в Тель-Авиве с 21 по 22 марта 2018 года.

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(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655985/Lumenis_is_Proud_to_Support_Scars_II.jpg)

В прошлом году на Первой конференции по лечению рубцов основные лидеры отрасли из США , Европы и Израиля собрались на этом международном мероприятии, чтобы поделиться новыми исследованиями и протоколами лечения пациентов. Участники конференции — доктор Джил Вайбель (Dr. Jill Waibel), доктор Петер Шумахер (Dr. Peter Shumaker), доктор Матео Третти Клементони (Dr. Mateo Tretti Clementoni) и другие ведущие специалисты обсудили уникальное решение Lumenis для лечения сложных рубцов UltraPulse® SCAARFX™.

"Лечение рубцов — это моя страсть, а Международная конференция по лечению рубцов 2017 года была для меня одной из самых информативных встреч по этой теме, — говорит доктор Маттео Третти Клементони. — Lumenis производит большое разнообразие устройств, включая UltraPluse CO2, ResurFX™ (фракционный неабляционный лазер с длиной волны 1565 нм), а также OPT™ c технологией IPL, с помощью которых я могу вылечить большую часть шрамов, встречающихся в моей практике. Благодаря использованию этих устройств как отдельно, так и совместно с другими приборами, мы можем не только изменить свойства шрамов, но также и повысить качество жизни пациентов".

Конференция, проходящая под руководством Тель-Авивского медицинского центра Ichilov совместно с Израильским обществом дерматологии и венерологии, Израильским обществом дерматологической хирургии и Израильским обществом пластической и эстетической хирургии, объединит специалистов пластической хирургии, эстетической медицины и дерматологии для обмена передовыми методиками лечения шрамов и новинками эстетической медицины.

"Компания Lumenis рада поддержать Вторую международную конференцию по лечению рубцов в Израиле, — говорит исполнительный директор компании Lumenis — Ципи Озер-Армон (Tzipi Ozer-Armon). — Мы очень гордимся своими устройствами для лечения рубцов, которые улучшают не только их внешний вид, но и качество жизни пациентов".

Во время конференции будет прочитан ряд лекций на разнообразные темы, как например: сокращение и заживление рубцов, хирургия и травматология, методы консервативного лечения, лазерная и фототерапия, лечение акне и растяжек. В дополнение к презентациям и мастер-классам по лечению рубцов пройдет обширная профессиональная выставка последних международных инноваций в медицинском оборудовании и фармацевтической промышленности, включая сектор, посвященный достижениям компании Lumenis, таким как UltraPulse® SCAARFX™, многофункциональная платформа M22™ и AcuPulse™.

21 марта в среду и 22 марта в четверг на конференции Scars II более 20 лекций будут посвящены применению UltraPulse® SCAARFX™, многофункциональной платформы M22™и полноценной рабочей станции для эстетической хирургии AcuPulse™ компании Lumenis. В список основных мероприятий конференции также входят мастер-классы по лечению рубцов от общепризнанных мировых экспертов, лекции доктора Уильяма Норбери (Dr. William Norbury) на тему «Снятие боли и зуда» ("Ameliorating pain and itch") и доктора Маттео Третти Клементони (Dr. Matteo Tretti Clementoni) на тему «Алгоритм лазерного лечения рубцов» ("Algorithm for laser scar treatment") и другие. Подробная программа конференции представлена на сайте lumenis.com.

О компании Lumenis

Компания Lumenis является мировым лидером производства минимально-инвазивных клинических решений для хирургии, офтальмологии и эстетической медицины, всемирно признанным экспертом в разработке и производстве инновационных энергетических технологий, включая лазерную терапию, пульсирующую световую терапию (Intense Pulsed Light, IPL) и радиочастотную терапию (Radio-Frequency, RF). За 50 лет инновационная продукция Lumenis вывела медицину на качественно новый уровень и установила множество технологических и клинических золотых стандартов. Компанией Lumenis созданы успешные решения для ранее неизлечимых состояний, а также разработаны новейшие технологии, которые коренным образом изменили существующие методы лечения. Для получения подробной информации посетите сайт: http://www.lumenis.com Информация относительно заявлений о возможных перспективах

Представленная в данном пресс-релизе, может содержать утверждения, основанные на текущих ожиданиях, оценках, прогнозах и перспективах о будущих событиях, которые являются неотъемлемой частью этих Заявлений. Эти заявления о возможных перспективах могут включать, но не ограничиваться, планами, целями и ожиданиями Компании в отношении будущих работ, включая прогнозируемые результаты работ. В заявлениях о возможных перспективах часто используется такая терминология: «может», «будет», «ожидается», «планируется», «по оценке», «продолжать», «быть уверенным», «намереваться», «планировать», «проектировать» и другие подобные слова. Тем не менее, это не единственный способ определения таких утверждений. Эти заявления о возможных перспективах основаны на текущей оценке и прогнозах нашего руководства в отношении будущих результатов и направлений. Фактические результаты могут существенно отличаться от планируемых под воздействием определенных рисков и факторов неопределенности, поэтому данные заявления на перспективу актуальны только на указанную дату. Компания не несет ответственности за проверку заявлений о возможных перспективах по мере получения новой информации, дальнейших событий и т.д.

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Source: Lumenis Ltd