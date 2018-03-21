«Лаборатория Касперского» откроет первый «центр прозрачности» в Европе

По данным агентства, решение компании обусловлено стремлением снять напряженность в отношениях с западными правительствами, полагающими, что Россия использует антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского» для шпионажа за ее пользователями.

Один из источников агентства, знакомый с планами компании, отметил, что «триггером» для создания швейцарского центра обработки данных стали обвинения США в адрес компании. В то же время, по его словам, это не единственная причина. «Мир меняется», — рассуждает он, замечая, что сейчас на первый план выходят «балканизация и протекционизм».

В компании подтвердили планы открыть центр обработки данных в Европе, не уточнив страну. «Сейчас мы завершаем работу над планом открытия в этом году первого центра прозрачности, который будет расположен в Европе», — говорится в ее сообщении. По мнению «Лаборатории Касперского», шаг продемонстрирует открытость компании и то, насколько принципиальное значение для нее имеет надежность продуктов, а также «гарантии отсутствия внешнего вмешательства в них».

В центре будет также проводиться независимый анализ исходного кода и обновлений программного обеспечения. Позже компания обещает открыть еще несколько подобных центров в Северной Америке и Азии, говорится в сообщении. Близкий к компании источник заявил агентству, что новый проект — «не просто PR-трюк», а компания действительно меняет свою инфраструктуру.

Летом 2017 г. власти США обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже и связях с российскими спецслужбами. В сентябре 2017 г. министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям устанавливать и использовать софт российской компании, беспокоясь, что она «может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем». Компания решительно опровергала причастность к шпионажу, пообещала открыть «центры прозрачности» в разных регионах, чтобы развеять подозрения в свой адрес, и пытается оспорить запрет американских властей.