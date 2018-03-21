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Новый устав Нижнего Новгорода вступил в действие 21 марта
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Новый устав Нижнего Новгорода вступил в действие 21 марта 

В городе N 51 минуту назад
Фото: В городе N
Об этом сообщил председатель городской думы Дмитрий Барыкин перед началом заседания.
По его словам, согласно основным изменениям, заседание городской думы правомочно, если на нем присутствует не менее половины депутатов от общего количества.
«В нашем случае это 24 депутата. Если кворум достигнут, решения принимаются большинством голосов за исключением случаев принятия устава, самороспуска думы, отставки главы города и преодоления вето главы города», — сказал Барыкин.
Он также сообщил, что ознакомиться с полным текстом устава можно на сайте городской думы.
Напомним, председатель гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин проголосовал на выборах Президента РФ.
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