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Дума Нижнего Новгорода утвердила Николая Сатаева в должности председателя комиссии по экономике
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Дума Нижнего Новгорода утвердила Николая Сатаева в должности председателя комиссии по экономике 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода утвердили решение об избрании председателем постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Николая Сатаева. Об этом стало известно в ходе заседания 21 марта.
Напомним, о своем назначении на пост председателя постоянной комиссии Сатаев сообщил 14 марта. Изменения связаны с тем, что его предшественник на этом посту Дмитрий Барыкин написал заявление о сложении полномочий. Заместителем председателя стала депутат Анна Татаринцева.
На заседании 21 марта 33 депутата из 35 присутствующих поддержали решение о прекращении полномочий Барыкина как председателя комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству. Столько же голосов было отдано за кандидатуру Сатаева.
Напомним, Дмитрий Барыкин был избран председателем городской думы Нижнего Новгорода.
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