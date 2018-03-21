Дума Нижнего Новгорода утвердила Николая Сатаева в должности председателя комиссии по экономике

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода утвердили решение об избрании председателем постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Николая Сатаева . Об этом стало известно в ходе заседания 21 марта.

Напомним, о своем назначении на пост председателя постоянной комиссии Сатаев сообщил 14 марта. Изменения связаны с тем, что его предшественник на этом посту Дмитрий Барыкин написал заявление о сложении полномочий. Заместителем председателя стала депутат Анна Татаринцева.

На заседании 21 марта 33 депутата из 35 присутствующих поддержали решение о прекращении полномочий Барыкина как председателя комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству. Столько же голосов было отдано за кандидатуру Сатаева.

Напомним, Дмитрий Барыкин был избран председателем городской думы Нижнего Новгорода.