Брелоки «Стрелка» с приложением «Тройки» появились в продаже в 12 салонах «Мегафона» в Подмосковье

Карта «Стрелка» с приложением «Тройки» в виде брелоков появилась в продаже в 12 салонах «Мегафона» Подмосковье , сообщили в пресс-службе карты «Стрелка».

«Мегафон» запускает пилотный проект по продаже проездных «Стрелка» с приложением карты «Тройка» в виде брелоков в салонах в Подмосковье. За 350 руб. можно приобрести брелок с полноценным функционалом карт подмосковной «Стрелки» и московской «Тройки», — говорится в сообщении.

По словам коммерческого директора столичного филиала «Мегафона» Светланы Сысоевой, которые цитирует пресс-служба, «Мегафон» запускает пилотный проект по продаже в 12 салонах связи брелоков, совмещающих в себе «Стрелку» и «Тройку». «Это удобный, технологичный и универсальный проездной для передвижения по Подмосковью и Москве , поэтому мы уверены в его популярности у жителей региона», — отметила она.

В пресс-службе добавили, что в 2017 г. «Мегафон» стал первым мобильным оператором, предоставившим услугу проверки баланса и статуса всех транспортных карт «Стрелка» через короткий номер IVR и USSD. Она действует для всех видов транспортных карт «Стрелка»: классической «Стрелки», льготной «Стрелки», «Стрелки» учащегося и учащегося сельской местности. Для функционирования сервисов не требуется дополнительных действий и подключения к интернету.

«Старт продаж брелоков «Стрелка» с приложением карты «Тройка» в салонах «Мегафона» — это первый шаг в развитии дистрибуции альтернативных проездных билетов. В будущем количество точек продаж будет существенно расширено», — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу и коммуникациям карты «Стрелка» Алексея Фролова

В пресс-службе пояснили, что купить брелоки «Стрелки» с «Тройкой» можно в салонах «Мегафона» по следующим адресам: Люберцы, ул. Волковская, д. 2А; Апрелевка, ул. Августовская, д. 14; Малаховка, ул. Рельсовая, д. 1А; Голицыно, Привокзальная площадь, д. 2А; Лобня, ул. Ленина, д. 2А; Тучково, Привокзальная площадь, д. 9; Сходня, ул. Первомайская, д. 2; Троицк, Академическая площадь, д. 3, пом. 9; Истра, Воскресенская площадь, д. 2; Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул. Советская, д. 1Е; Балашиха, мкр-н Кучино, ул. Центральная, д. 40; Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, стр. 10, ТЦ «Золотая вертикаль».