«Нужно в корне менять ситуацию, деньги для этого есть». В Тюмени требуют создать систему ливневой канализации

Депутаты обратили внимание чиновников администрации на множество территорий, где каждую весну, а также после дождей происходит подтопление талыми водами. В результате в органы власти и приемные депутатов приходят многочисленные жалобы от населения.

Как заметил директор департамента городского хозяйства, ливневая водоотведения система в городе существует во фрагментарном варианте. «С учетом сложившейся застройки не все районы оснащены канализацией закрытого типа, в связи с чем возникают проблемы подтопления отдельных территорий. С целью решения этих проблем в 2017 году за счет бюджета выполнены работы по текущему содержанию объектов системы водоотведения, устройству более 2,5 км водоотведения открытого типа и более 8 км ливневки закрытого типа. В 2018 году планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры, в рамках этих работ будет построено 15 км канализации закрытого типа и устройство более 16 км ливневки открытого типа. Кроме того, предусмотрена разработка проектно-сметной документации на объекты дорожной инфраструктуры, в рамках которой планируется строительство еще 57 километров ливневки закрытого типа», — рассказал Тегенцев.

Он также сообщил, что выявлены недостатки в системе ливневой канализации в районе транспортной развязки на пересечении Транссиба с улицей Монтажников. «Информация направлена в Главное управление строительства Тюменской области для устранения замечаний. Там пообещали все недостатки устранить до 15 октября», — сообщил глава депгорхоза. Это позволит решить многолетнюю проблему подтопления территории в районе улицы 30 Лет Победы. Также, отметил Тегенцев, существует проблема отведения талых и дождевых вод в районах Старой Зареки, улицы Чкалова, микрорайоне «Европейский». Депутаты обратили внимание и на недавно включенные в черту города районы Рощино и Утешево, где жители также жалуются на стоящую по весне во дворах воду, а также на необходимость организации дренажных систем в частном секторе. Чиновник сообщил, что на эти случаи в управах предусмотрена откачка воды с подтопляемых территорий, вывоз снега и очистка придорожных водоотводных канав.

Председатель постоянной комиссии гордумы по экономической политике и ЖКХ Юрий Баранчук предложил всем депутатам на своих избирательных участках выявить все проблемные зоны, где происходит подтопление, и передать информацию в муниципалитет для включения этих территорий в программу развития системы водоотведения.

По словам депутата гордумы Александра Лейса, необходимы серьезные технические решения. «Есть такие участки, например, пересечение Тобольского тракта и улицы Судоремонтной, где все четыре пешеходных перехода после ливня всегда оказываются затопленными. Там было принято хорошее решение: поставили дождеприемник, организовали бестраншейную прокладку сетей — воду убрали. Проблема решена. Но таких точек в городе еще много. А некоторые технические решения не требуют больших затрат. Надо использовать эти возможности», — сказал он.

Его дополнил коллега Мурат Тулебаев, который отметил, что вопросам строительства ливневки должно уделяться не меньше внимания, чем теме развития дорожной инфраструктуры. «От этого зависит облик города. Какие бы красивые мости и дороги без ям мы ни строили, если все это периодически подтапливает, это вызывает негатив у жителей», — сказал он.

А заместитель председателя Тюменской городской думы Николай Романов заявил, что подход к организации ливневой канализации нужно менять кардинально. «Кто бы что ни говорил, но на сегодняшний день программы по развитию ливневой канализации в городе по сути не существует. Откачка воды — это анахронизм, неэффективная мера, это не решает проблему. У нас нет глобального системного подхода к решению этого вопроса. А пока нет нормальной ливневки, город никогда не будет чистым, — сказал Николай Владимирович. — Я в свое время служил в Ленинграде . Город, как известно, построен на болота. Но я в ботинках там ни разу ноги не промочил. То есть добиться этого можно. Нужно коренным образом менять ситуацию. Деньги у нас для этого есть. Но город вместо этого затеял какую-то непонятную игру по передаче ливневки » Тюмень водоканалу», чтобы самим не напрягаться».

Также депутаты определили условия, при которых в городе будут полностью ликвидированы водоразборные колонки. Как сообщил Семен Тегенцев, работа по ликвидации колонок ведется с целью снижения потерь воды и ухода от бездоговорного потребления. Еще в начале 2015 года в Тюмени было 465 колонок, на сегодня их осталось уже 275. В 2017 году ликвидировано 54 колонки.

Как заметил депутат Александр Пивторак, текущие темпы — ликвидация 50 колонок в год — позволит полностью избавиться от этого анахроничного способа предоставления воды за шесть лет. Однако его коллега Юрий Баранчук возразил, что вопрос стоит иначе.

«Здесь нет прямой зависимости от среднегодовой статистики ликвидации колонок. Колонками пользуются жители частного сектора. Вопрос в том, что необходимость в этом исчезнет, когда в эти районы зайдет многоэтажная застройка либо когда все дома будут подключены к централизованному водоснабжению. И, как в свое время говорил глава администрации, такая программа разрабатывается по аналогии с программой подключения частного сектора к сетям газоснабжения. Поэтому будет так: подключили все дома к сетям водоснабжения или пришел застройщик, переселил и снес все частные дома — только тогда мы в этом районе ликвидируем колонку. А если мы будет просто гнаться за статистикой, то оставим людей без воды», — заключил Баранчук.