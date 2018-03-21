Озеро Алебашево спасут за 60 миллионов рублей

Тюменские власти ищут подрядчиков, которые займутся расчисткой озера Алебашево. На трехгодичные работы выделяют более 60 миллионов рублей. Право подписать контракт достанется компании, которая возьмет за расчистку озера меньше всего денег. Победителя торгов определят в апреле.

— Деньги на приведения озера в порядок — это субсидия из федерального бюджета. Их выделили на расчистку озера, чтобы предотвратить его дальнейшее истощение, заиление, зарастание. Также подрядчик уберет из водоема мусор и грязь, чтобы улучшилось качество воды, а озером было безопасно пользоваться, — указано в госзакупке.

Работы разбиты на три этапа. Подрядчики должны будут закончить до конца августа 2020 года.

Предварительные работы проводились еще в прошлом году. Озеро почистили от растительности и убрали с берега несанкционированную свалку. Также в планах администрации провести в этом году благоустройство пруда Южный.