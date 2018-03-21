Ещё
Озеро Алебашево спасут за 60 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Озеро Алебашево спасут за 60 миллионов рублей 

72.ru 57 минут назад
Фото: 72.ru
Тюменские власти ищут подрядчиков, которые займутся расчисткой озера Алебашево. На трехгодичные работы выделяют более 60 миллионов рублей. Право подписать контракт достанется компании, которая возьмет за расчистку озера меньше всего денег. Победителя торгов определят в апреле.
— Деньги на приведения озера в порядок — это субсидия из федерального бюджета. Их выделили на расчистку озера, чтобы предотвратить его дальнейшее истощение, заиление, зарастание. Также подрядчик уберет из водоема мусор и грязь, чтобы улучшилось качество воды, а озером было безопасно пользоваться, — указано в госзакупке.
Работы разбиты на три этапа. Подрядчики должны будут закончить до конца августа 2020 года.
Предварительные работы проводились еще в прошлом году. Озеро почистили от растительности и убрали с берега несанкционированную свалку. Также в планах администрации провести в этом году благоустройство пруда Южный.
72.ru: последние новости
Вмёрзли в лёд уличного катка: власти объяснили, почему новогодние ёлки всё ещё украшают улицы Тюмени Апрель в компаниях Тюмени начнется с сокращений: до конца весны работу потеряют 356 человек У вас грудь и так хорошая: тоболячка засудила клинику, отговорившую её от установки имплантов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию289
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге5
Как Путин поступит с Собчак после выборов564
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье54
Назван главный итог звонка Трампа Путину249
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение