Ещё
В чукотском селе время продажи алкоголя сократили до 4 часов в неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В чукотском селе время продажи алкоголя сократили до 4 часов в неделю 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Дума Чукотки приняла закон, по которому продажа алкоголя в селе Нунлигран разрешена только по пятницам с 17:00 до 19:00 и субботам с 12:00 до 14:00.
«Запретить розничную продажу алкоголя на территории села Нунлигран Провиденского городского округа в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье, а также в пятницу с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00 и в субботу с 14:00 до 20:00 местного времени», — говорится в законе, принятом по инициативе правительства Чукотки.
С учётом того, что во всём автономном округе алкоголь не продаётся с 20:00 до 12:00, в Нунлигране остаются разрешёнными только два часа вечером пятницы и два — субботним днём.
Даже в эти промежутки торговля будет запрещена, если они приходятся на несколько из памятных дат: 7 апреля (Всемирный день здоровья), 1 июня (День защиты детей), 27 июня (День молодёжи), 8 июля (День семьи, любви и верности), 9 августа (Международный день коренных народов мира), 1 сентября (День знаний). В эти дни по всей Чукотке продажа алкоголя разрешена только в кафе и ресторанах.
Законопроект внесён правительством на основании протокола общественного обсуждения инициативы провиденского совета депутатов. Право регионов на расширение общероссийского запрета торговать спиртным с 23:00 до 8:00 установлено федеральным парламентом в Законе «О госрегулировании оборота алкогольной продукции и об ограничении её потребления».
В феврале в восьми посёлках Якутии розничную продажу запретили круглосуточно, для «создания благоприятного социального климата, способствующего уменьшению числа правонарушений; ведения здорового образа жизни в полной мере».
Парламентская газета: последние новости
Дворкович не исключил повышения налога на доходы физлиц до 15 процентов Сотрудники уголовно-исполнительной системы получат больше соцгарантий Местные власти смогут получать данные о нарушителях правил парковки
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу210
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого214
С IKEA можно попрощаться15
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина55
Украинцев используют как лабораторных мышей120
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение