В чукотском селе время продажи алкоголя сократили до 4 часов в неделю

Дума Чукотки приняла закон, по которому продажа алкоголя в селе Нунлигран разрешена только по пятницам с 17:00 до 19:00 и субботам с 12:00 до 14:00.

«Запретить розничную продажу алкоголя на территории села Нунлигран Провиденского городского округа в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье, а также в пятницу с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00 и в субботу с 14:00 до 20:00 местного времени», — говорится в законе, принятом по инициативе правительства Чукотки.

С учётом того, что во всём автономном округе алкоголь не продаётся с 20:00 до 12:00, в Нунлигране остаются разрешёнными только два часа вечером пятницы и два — субботним днём.

Даже в эти промежутки торговля будет запрещена, если они приходятся на несколько из памятных дат: 7 апреля (Всемирный день здоровья), 1 июня (День защиты детей), 27 июня (День молодёжи), 8 июля (День семьи, любви и верности), 9 августа (Международный день коренных народов мира), 1 сентября (День знаний). В эти дни по всей Чукотке продажа алкоголя разрешена только в кафе и ресторанах.

Законопроект внесён правительством на основании протокола общественного обсуждения инициативы провиденского совета депутатов. Право регионов на расширение общероссийского запрета торговать спиртным с 23:00 до 8:00 установлено федеральным парламентом в Законе «О госрегулировании оборота алкогольной продукции и об ограничении её потребления».