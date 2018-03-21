Дорогу на Эльбрус закрыли. Там будут принудительно спускать лавины

Федеральную дорогу между поселком Терскол и поляной Азау, которая ведет к курорту «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии временно закрыли. Там будут расстреливать лавины.

С 9 утра и до полудня на склонах будут проводиться превентивные мероприятия по принудительному спуску лавин силами Эльбрусского военизированного противолавинного отряда, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Принудительный спуск лавин предотвращает их самопроизвольный сход, что позволяет обеспечить безопасность туристов и местных жителей. С начала лавиноопасного сезона в горах Кабардино-Балкарии было спущено в принудительном порядке более 30 лавин.