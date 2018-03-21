Суд все-таки обязал владельцев непонятной полусферы убрать ее из акватории Верх-Исетского пруда

Владелец полусферы, которая уже давно портит вид на городской пруд, должен будет убрать свою конструкцию в течение 30 дней, сообщает «ОГ». Установившая конструкцию фирма «Лаванг» намерена обжаловать решение суда

Отметим, что это уже третье заседание суда по данному объекту. Странная конструкция появилась в акватории в 2014 году под табличкой «Опорный пункт». Попытки выяснить, что это за конструкция, провалились, так как внутрь никого не пускали. Этой зимой зеленую конструкцию нарядили в другой цвет.