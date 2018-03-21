Математика против официальной статистики выборов-2018

Исследователи, обнаружившие фальсификации на выборах-2011 благодаря анализу официальных цифр, «проверили» выборы-2018.

Физик по образованию Сергей Шпилькин, уже традиционно проводящий анализ результатов голосования, опубликовал графики распределения голосов на прошедших 18 марта президентских выборах.

Розовым цветом на графиках, опубликованных в фейсбуке Шпилькина, заштрихованы подозрительные места, где наблюдается много пиков — при нормальном распределении голосов пик, как правило, один. По оценкам ученого, на этот раз речь может идти о вбросе 9,947 млн голосов за главного кандидата. А если это так, то за Путина голосовали не 56,4 млн, а около 46,5 млн Понятно, что на итоговом результате это никак не сказывается, но если сравнивать даже с официальными итогами выборов-2012 (45,6 млн голосов), популярность вождя в народе увеличилась совсем незначительно. Стоило ли ради этого заниматься «собиранием земель» и портить отношения со всем цивилизованным миром?

Голоса у прочих кандидатов «конфисковывались», видимо, случайным образом. Иначе трудно объяснить, как отдельные кандидаты, которые практически не вели вообще никакой кампании, не считая безумных роликов, незначительно, но опередили тех, кто хоть как-то пытался кампанию вести.

Москва, Карелия, Марий Эл, ХМАО, По приведенным Сергеем Шпилькиным графикам голосований можно составить некий рейтинг регионов, внесших наиболее значительный вклад в блистательную победу Путина в его предположительно последней избирательной кампании. Самый незначительный вклад в это дело внесли Ненецкий АО, республики Саха-Якутия и Коми , а также Томская и Мурманская области — там показатель вбросов, по данным Шпилькина, стремится к нулю. В ряде регионов (их около 30 — Санкт-Петербург Сахалинская область , Красноярский, Хабаровский, Алтайский края и другие) уровень предполагаемых вбросов находится в пределах 5%. Еще в пятнадцати — среди них Ингушетия Хакасия , Камчатский и Приморский край и ряд областей, включая Московскую и Ленинградскую — этот индекс колеблется в районе 5–10%.

Татарстан, Калмыкия с Мордовией и Краснодар, Брянск, Пенза и По расчетам специалиста, Башкортостан Адыгея , равно как Ставрополье Тамбов , привнесли в победу Владимира Владимировича от 20 до 50% «дополнительных» голосов. Но до «чемпионства» Кабардино-Балкарии Чечни , где рассчитанный Шпилькиным индекс составил от 65 до 85%, им, безусловно, еще довольно далеко.

Как сообщают в движении в защиту прав избирателей «Голос», сообщения о вбросах к ним поступали в течение всего дня голосования из разных регионов. Истинный масштаб бедствия в организации пока оценить затрудняются — еще предстоит обработать и проанализировать множество видеозаписей. Однако на ряде избирательных участков факты вброса удалось подтвердить оперативно, и кое-где результаты выборов даже были объявлены недействительными.