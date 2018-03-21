Ещё
На улице Амундсена установили ещё один новый светофор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На улице Амундсена установили ещё один новый светофор 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На улице Амундсена поставили новый светофор. Он появился на пешеходном переходе рядом с остановкой «Начдива Онуфриева». Об этом Е1.RU сообщили очевидцы.
Как уточнили Е1.RU в администрации Екатеринбурга, светофор поставили для обеспечения безопасности. Его пока ещё не подключили, но обещают это сделать в ближайшее время.
Отметим, что рядом с пешеходным переходом, где поставили светофор, раньше часто дежурил наряд ДПС.
Не так давно новый светофор поставили на Амундсена — Онуфриева. В этом году светофоры также планируют поставить на Суходольской — Ручейной.
Мы также публиковали список 16 перекрёстков Екатеринбурга, где отремонтируют светофоры.
e1.ru: последние новости
Платные услуги, облезлые коридоры: «Ревизорро: Медицинно» выпустили передачу об уральских больницах Закрытие улицы Татищева перенесли на несколько дней Определились финалисты конкурса на развитие территории у будущего Собора святой Екатерины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию292
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге5
Как Путин поступит с Собчак после выборов564
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье54
Назван главный итог звонка Трампа Путину249
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение