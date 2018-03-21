На улице Амундсена установили ещё один новый светофор

На улице Амундсена поставили новый светофор. Он появился на пешеходном переходе рядом с остановкой «Начдива Онуфриева». Об этом Е1.RU сообщили очевидцы.

Как уточнили Е1.RU в администрации Екатеринбурга , светофор поставили для обеспечения безопасности. Его пока ещё не подключили, но обещают это сделать в ближайшее время.

Отметим, что рядом с пешеходным переходом, где поставили светофор, раньше часто дежурил наряд ДПС

Не так давно новый светофор поставили на Амундсена — Онуфриева. В этом году светофоры также планируют поставить на Суходольской — Ручейной.

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