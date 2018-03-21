Неуловимую собаку, пропавшую после взрыва газа в жилом доме в Петербурге, поймали спустя 8 дней

Хозяева терьера по кличке Олли, которая сбежала после взрыва бытового газа в жилом доме в Санкт‐Петербурге, спустя восемь дней после ЧП нашли своего питомца. Об этом телеканалу «360» рассказала заводчица, которая воспитывала Олли до того, как она попала в семью.

По словам женщины, за более чем неделю отсутствия собака умудрилась преодолеть 20 километров. Неуловимого терьера искал весь город. Собаку несколько раз видели и пытались ее ловить, но Олли все время убегала. Она не признала даже собственную хозяйку, которая тоже заметила Олли на улице и не смогла поймать.

Неуловимую Олли искал весь город. Фото: «ВКонтакте»

На протяжении восьми дней волонтеры раздавали по 100 листовок в сутки, «сбивали ноги в кровь» и отсматривали камеры. Наконец собаку, которая бегала в том числе и по проезжей части, удалось догнать и отвезти к ветеринарам.

Все в принципе благополучно. У нее нет переломов, нет травм, угрожающих жизни. Она истощена. Вчера ей поставили капельницу, дали антибиотики, обработали рану и вечером отпустили домой. Сегодня должны еще раз прокапать

— заводчица Юлия.

Объясняя поведение животного, собеседница «360» предположила, что Олли убегала

из-за перенесенного стресса.

Что может животное в этот момент думать: «Меня пытаются поймать — надо бежать». И она бежала

— заводчица.

Олли нашли живой, но с ушибами и ссадинами. Фото: «ВКонтакте»

Юлия рассказала, что квартира, в которой Олли жила вместе с хозяевами, уничтожена, а на месте разрушенного здания сейчас в прямом смысле строительная площадка. В день взрыва у других жильцов многоквартирного дома пропали две кошки. Одну из них почти сразу обнаружили в подвале, а вторую еще продолжают искать.

После взрыва власти

заявили, что размер компенсаций для пострадавших семей составит от 100 до 250 тысяч рублей. На кадрах, сделанных внутри пострадавшего подъезда, видны следы копоти и повреждения окон. Последствия разрушения заметны и в одной из квартир на лестничной клетке.