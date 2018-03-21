«Кубок янтарный полон давно…»

Характерная черта всей экспозиции — практически всеобъемлющая её интерактивность. На ней каждый посетитель любого возраста, а особенно семейная аудитория, найдут и исторические свидетельства добычи янтаря, и увлекательнейшие рассказы об истории отделки данного камня, и информацию о научных исследованиях этой древней породы.

Маленьким посетителям по нраву придётся небольшой мультфильм о рождении и превращении капельки смолы в застывшее изваяние: истории янтаря вот уже более 75 миллионов лет. Юные исследователи могут попытаться получить янтарь на следующей интерактивной части экспозиции — «Добыче янтаря». Фото: пресс-служба ВМДПНИ

Посетителям постарше будет интересна сама история появления янтаря. Подумать только! Янтарь упоминается и в древнегреческих источниках: Гомер, описывая убранство комнат царя Менелая, называет среди прочих драгоценных и этот. Упоминание янтаря ( алатыря ) встречается и в русском народном фольклоре. Знаменитый пушкинский остров Буян не что иное как остров Рюген на Балтийском море. На нём тоже жили славяне, добывая из пучин драгоценный камень:

А кое море всем морям отец,

И который камень камням отец?

Ах, латырь-море всем морям отец,

и латырь-камень всем камням отец!

Украина, Сицилия, Бирма Мексика , Балтика и наш знаменитый Калининград — вот, где добывали и добывают янтарь.

Балтийскому берегу отведена основополагающая роль в истории возникновения и развития янтарного производства. Ещё со времён Тевтонского Ордена янтарь стали собирать на побережье, отмелях и пляжах. Отвердевшие комья смолы попадали в устье реки, впадавшей в Балтийское море. Обработкой же смоляного камня занимались мастера Брюгге, Любека, Данцига. На Руси янтарь добывали и в Новгороде, археологические свидетельства подтверждают данный факт. Часть добытого янтаря служила новгородцам в качестве поделочного материала, остальное шло на продажу в страны Средней Азии и Востока. Фото: пресс-служба ВМДПНИ

В XVI веке технологический процесс добычи янтаря усовершенствовался. В море на лодках выходили ловцы, в руках которых были специальные сачки для вылавливания кусочков янтарной породы, запутавшейся среди водорослей. Костюм такого ловца можно увидеть среди многочисленных экспонатов выставки.

На экспозиции можно познакомиться и с историей посёлка Янтарного и Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Началом производства янтаря стал 1641 год. Каждый работник мастерской давал следующую клятву: «Я клянусь перед Господом всемогущим, что, принятый в янтарный цех, я буду жить, послушно и неуклонно соблюдая все статьи его светлости курфюрста Бранденбургского герцога в Пруссии распоряжений и предписаний, и не буду покупать янтарь кроме как к его светлости курфюрста или его арендаторов, и не буду обрабатывать иного янтаря, кроме как купленного законопослушным образом. Равно как не буду я и продавать необработанный янтарь… и буду сообщать, соблюдая необходимую осторожность, обо всех мошенниках, ворах, укрывателях краденого янтаря и его торговцах курфюрстским чиновникам или арендаторам, и ни на кого не закрою я глаз, никого не прощу… И жену мою, и детей, и челядь, равно как и подмастерьев и учеников, буду я удерживать от недостойных поступков и всего того, что противоречит предписаниям его светлости курфюрста в уставе янтарного цеха…»

До 70-х годов прошлого века в Янтарном существовала и карьерная добыча янтарной породы. Обработку и огранку янтарь получал на Кёнигсбергской мануфактуре. Подарки для царственных и дипломатических особ, представительства во многих странах Европы и мира ( США ) — много событий сопровождало мастерские Кёнигсберга . Роскошные изделия, подношения великим особам, мундштуки и сувениры — в залах экспозиции посетители найдут и их. Фото: пресс-служба ВМДПНИ

И, конечно, как не рассказать о знаменитой янтарной комнате! Её история претворилась в мультимедийное шоу. Современные технологии позволяют восстановить и представить возникновение и создание любого объекта. Так, наблюдение за сотворением янтарного чуда света, его трагического разрушения и восстановления не оставит никого равнодушным.

Обилие применения янтаря произведёт впечатление на любого посетителя выставки. Каждого ждут рассказы о его полезных свойствах, научных исследований первых алхимиков и увлекательные мастер-классы по обработке дивного камня.

Завершением посещения экспозиции непременно должен стать заход в Янтарную пирамиду, внутри которой каждый посетитель может подзарядиться энергией солнечного камня. Недаром же янтарь использовали египтяне при мумификации фараонов.

Выставка открыта до 5 ноября 2018 года.