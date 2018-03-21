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Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада
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Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Россия будет на взаимной основе, жестко, последовательно и зеркально отвечать на любые санкции Запада, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявление США о возможности прнятия новых ограничительных мер против России из-за дела Скрипаля.
"В каждом таком случае — будь то Великобритания, ее наставник США или их сателлит Польша, инициаторы таких действий должны отчетливо понимать, что каждое решение будет не про сокращение числа российского дипперсонала в данной конкретной стране, а про сокращение количественного (а быть может — и качественного) уровня взаимной представленности", — заявил Косачев.
При этом он подчеркнул, что ответные меры российской стороны будут приниматься «на взаимной основе и зеркально». «Паритет в этом смысле, уверен, будет обеспечиваться нами жестко и последовательно, без двусмысленностей», — отметил Косачев.
Ранее представитель Хизер Нойерт заявила на брифинге в Вашингтоне в связи с делом Скрипаля: «Мы внимательно следим за этой ситуацией. И возможно, мы предпримем действия в связи с этим» (цитата по "Интерфакс")
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