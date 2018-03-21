Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада

"В каждом таком случае — будь то Великобритания , ее наставник США или их сателлит Польша , инициаторы таких действий должны отчетливо понимать, что каждое решение будет не про сокращение числа российского дипперсонала в данной конкретной стране, а про сокращение количественного (а быть может — и качественного) уровня взаимной представленности", — заявил Косачев.

При этом он подчеркнул, что ответные меры российской стороны будут приниматься «на взаимной основе и зеркально». «Паритет в этом смысле, уверен, будет обеспечиваться нами жестко и последовательно, без двусмысленностей», — отметил Косачев.